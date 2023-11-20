Tüp bebek tedavisinde gelişme: Embriyo transferinde yapay zekâ kullanılacak

İnfertilite Derneği-TSRM tarafından düzenlenen 11. Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi-TSRM 2023, Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'den ve yurt dışından alanında söz sahibi 900 bilim insanının katıldığı kongrede "Embriyo (sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle oluşan hücre yapısı) transferinde seçim için yapay zeka" konusu ele alındı. Prof. Dr. Ata, "Üç tane embriyodan doğurma potansiyeli en fazla olan sonuncudur belki. Bunu tespit edebilmek için şekline, gelişimine bakıyoruz. Birini seçmemiz gerekiyor. İşte yapay zeka embriyoyu daha iyi yapmıyor ama doğruyu önce belirlemede yardım edebilir. Yapay zeka baktığı şeyin potansiyalini değiştirmesede başarılı seçimde operatörden iyi olabilir. İşlem şu an yaygın değil ancak üzerine çalışan şirketler var" ifadesini kullandı.

22 YIL SAKLANDI

Kemoterapi nedeniyle yumurtalık rezervi zarar görecek hastaların ya da rezervi azalan kadınların yumurtalarını dondurabileceğini söyleyen Ata, 22 yıl saklandıktan sonra doğan embriyo bulunduğunu söyledi.

ŞANS YÜZDE 98'DEN FAZLA

30 klinik 56 ülkede 127 bin hastanın dosyası taranarak ortaya çıkan bir araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Ata, "Tüp bebek başarılı olmadığında insanların moralleri bozuluyor. Genetik tarama yapılmış embriyolarla 5 kere transfer yapıldığında yüzde 98'den fazlası doğum yapıyor" dedi.