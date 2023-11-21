Diyabet her yönüyle ele alındı

Uzman tıp hekimleri, akademisyenler ile öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve ücretsiz olarak halka da açık olan sempozyuma, davetli konuşmacı olarak Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Morris ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Üyesi, Gizem Oymacı katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar ile ilgili bilgiler aktarırken diğer yandan toplumla temas edilebilecek her imkanı değerlendirerek, sivil toplum kuruluşları ile de iş birliği yaparak pek çok etkinlik düzenlediklerini vurguladı.

YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, "Diyabetin önlenmesi ve doğru tedavisi için tüm alanların iş birliği şarttır. Eğitimlerin aile içinde ve küçük yaşta başlaması, toplumsal farkındalığın da yükselmesine sağlayacaktır" derken, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Morris ise diyabetin önlenilebilir bir hastalık ifade ederek, "Odağına sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi alan hayat tarzı değişiklikleri ile diyabetin önlenmesi veya geciktirilmesi mümkündür" dedi.

Dünyada diyabet oranının en yüksek olduğu bölgeler arasında Akdeniz adalarının da olduğunu belirten Taner Morris, bu oranın Türkiye ortalamasının 1.5 katı, dünya ortalamasının ise iki katından daha yüksek olduğunu dile getirdi. Kıbrıs'ın kendine has ve çok sağlıklı bir mutfağı olsa da genç kuşak tarafından tercih edilmediğine değinen Taner Morris, "Akdeniz'in ortasında, dünyanın en sağlıklı mutfaklarından olan Akdeniz mutfağının en yaygın olması gereken bu bölgede, diyabet oranının çok yüksek olması acilen ele alınması gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Üyesi Diyetisyen Gizem Oymacı da "Diyabetle yaşamak" başlıklı bir konuşma yaptı. Oymacı, konuşmasında diyabetli bireylerin yaşamına dair önemli ayrıntılara yer verirken kendisinin de 11 yaşında beri diyabet hastası olduğunu söyledi. Aile desteği, bilinçli beslenme ve fiziksel aktivitelerin diyabet hastalarının hayatında çok büyük bir önemi olduğuna vurgu yapan Oymacı, "Tip 1 diyabet, genellikle genetik faktörlerle ilgilidir. Dolayısıyla küçük yaşlarda da ortaya çıkabilir. Ben de bu şanssız insanlardan biri olarak 11 yaşından beri diyabet hastasıyım" diye konuştu.