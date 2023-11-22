Kışın formda kalmak için 5 tavsiye

Kışın en çok şikâyet edilen konulardan biri de kilo almak. Çoğu kişi kışın kilo vermekten ziyade formda kalabilmenin yollarını arıyor. Yabancı uzmanlar kışın formda kalabilmenin püf noktalarını açıkladı. Uzmanların kışın formunu korumak isteyenlere yönelik 5 tavsiyesi şöyle:Daha fazla su için. Susuz kalan kişiler aşırı yemeye daha meyillidir.Sofranızdan yapraklı sebzeler, tavuk eti, deniz ürünleri ve brokoli eksik olmasın.Sıcak çorba ve bulyon tüketin.Düzenli beslenin. Öğün atlamayın.Uzun yürüyüşler yapın ya da salonda çalışın.