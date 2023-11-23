Fatma Kemal Timuçin’de “Diş Hekimleri Günü” kutlandı

Adana Fatma Kemal Timuçin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Nilay Serin Aygördü, diş hekimlerinin gününü kutladı. Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte ayrıca Başhekim Yardımcısı Eser Esirgen günün önemine dikkat çeken konuşma yaptı. Etkinliğe Hastane Müdürü Demet Savrun, diş hekimleri ve personeller katıldı. Etkinliğin sonunda hep birlikte pasta kesildi.

İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da sosyal medya hesabından "Milletimizin ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetlerimizde özveriyle görev yapan diş hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü kutlu olsun" paylaşımında bulundu.