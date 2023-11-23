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Giriş Tarihi: 23.11.2023 14:03

Kızılay’dan Talasemi farkındalığı

Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, hayat kurtarıcı olan kan bağışının Talasemi hastaları için de kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Saygılı, Talasemi Günleri etkinlikleri kapsamında, Adana Şehir Hastanesi, Acıbadem Hastanesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden alanında uzman doktorların katılımıyla düzenlenen panelin oturum başkanlığını yaptı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kızılay’dan Talasemi farkındalığı

Saygılı, ülkemizde güvenli kan temini konusunda yaşanan problemleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Türk Kızılayı'nın, gönüllü kan bağışçılarından temin edilen kanı, laboratuvar işlemlerinden geçirip bileşenlerine ayırarak acil veya düzenli olarak kan alması gereken hastalar için uygun koşullarda hastanelere ulaştırdığını kaydetti. "Talasemi hastaları için kan bağışı kritik öneme sahiptir" diyen Saygılı, tüm hastalara acil şifalar temennisinde bulundu.

"Biz İyilik Severiz" panelinde, Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz, Prof. Dr. Ali Bülent Antmen, Doç. Dr. Defne Ay Tuncel ve Dr. Metin Kalender, Kan hastalıklarının önlenmesi, erken tespiti ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Panele; Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç,Talasemi Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Öztaş, Kızılay Adana İl Merkez Başkanı Ahmet Çolak, Kızılay Seyhan Şube Başkanı Reşat Karaca , Kızılay Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, Kızılay Sarıçam Şube Başkanı Numan Yılmaz ve Kızılay Ceyhan Şube Başkanı Adil Turnalı ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kızılay’dan Talasemi farkındalığı
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