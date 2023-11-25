Ezber bozan araştırma: Et ve süt kanserle savaşta etkili

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, düşünülenin aksine kırmızı et ve süt ürünleri kanserle mücadelede yardımcı olabilir. Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, kırmızı et ve süt ürünlerinde vücudun bağışıklık hücrelerinin tümörler ve kanserlerle savaşmasına yardımcı olabilecek bir bileşik bulundu. Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yürüttüğü yeni çalışmada, "transvaccenic asit" veya TVA olarak bilinen bileşiğin vücuttaki T hücrelerini aktive ettiği görüldü. Bu da bağışıklık sisteminin mikroplarla savaşmasına ve insanların hastalıklardan korunmasına yardımcı oluyor. Birçok çalışmada ise süt içmenin meme ve prostat gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığını artırdığı bildirilmişti.