Kilolu ama sağlıklılara kötü haber

Birleşik Krallık'ta yapılan çalışma, kilolu ama sağlıklı olanlarda kanser riskinin yüksek olduğunu gösterdi. 600 bin kişiyi kapsayan bir araştırma yapıldı. Çalışma, vücut kitle indeksindeki her beş puanlık artışın, kardiyovasküler hastalığı veya tip 2 diyabeti olmayan kişilerde bile obeziteye bağlı kanser riskinin yüzde 11 daha yüksek olmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya dâhil edilen 344 bin kişiden oluşan bir alt grubun, aşırı kilolu veya obez olmaları durumunda, normal kiloya sahip olmasalar bile, obezite ile ilişkili kanserlere yakalanma riskinin normal kilolulara göre yüzde 23 daha yüksek olduğu bulundu. Çok fazla kilonun vücutta iltihaplanmaya veya insülin hormonunun fazlalığına neden olabileceği ve bunun da tümörlerin büyümesine neden olabileceği kaydedildi.