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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Kış depresyonuyla mücadele için 4 besin

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Kış depresyonuyla mücadele için 4 besin
Sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan mevsimsel duygu durum bozukluğunun çözümü var. Independent'ta yer alan habere göre, güneş ışığından daha az faydalanıp günlerin kısaldığı ve havaların soğuduğu bu dönemde uzmanlar, kendisini daha iyi hissetmek isteyenlerin beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor. Beslenme uzmanı Kyle Crowley, "Sağlıklı beslenmek, kış aylarında zihinsel sağlığı desteklemek için çok önemli" dedi. Crowley'e göre, bu soğuk aylarda tüketilebilecek faydalı besinler şöyle: Balık, yulaf, meyve, keten tohumu.
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Kış depresyonuyla mücadele için 4 besin
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