Rezidansta merdiven altı estetik operasyonu

Medikal Estetik Tıp Derneği'nce bu yıl 6'ncısı düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Konrgrede, estetiğin etik değerleri masaya yatırıldı. Ben de merdiven altı medikal estetik uygulamalarının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini sizler için derledim.Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, merdiven altı yapılan uygulamalara değinerek, "Bu konu çok hassas bir konu. Güzellik salonu, kuaförler, alışveriş merkezi ya da evlerde kadın günlerinde yapılamaz. 5 kişi bir araya gelip, ürün alıyorlar ve uygulamasını yapıyolar. Kadınlar altın günü gibi birlikte botoks alıp, bunu evlerde yaptırıyor. Gelişebililecek komplikasyon ölüme kadar götürebilir" dedi.Ayrıca merdiven altı uygulamaların eskiden daha izbe ve kuytu yerlerde yapıldığı algılanırken, şu an daha şaşalı rezidans, şık mekânlar, güzellik salonları şeklinde hizmet veren yerlerde yapıldığını dile getiren Dr. Savaş, şunları söyledi:"Medikal estetik uygulamaları Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat almış olan sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Yani özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ya da yetkin muayenehanelerde uygulanabilir. Uygulamayı yapan kişilerin Sağlık Bakanlığı'nca tanımlanmış hekim olması gerekir. Hekim olan herkes medikal estetik uygulaması yapamaz. Yani estetik ve plastik cerrahlar, medikal estetik diploması olan hekimler ve dermatologlar yapabilir. Kullanılan ürün, malzeme ya da cihazın kalitesi önemli. Ve yine Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı, ruhsatlı ürünler olması gerekir. Bunlardan herhangi biri yoksa yani bir sağlık kuruluşunda doktor tarafından sahte, kaçak ürün kullanılıyorsa bu da merdiven altı olarak tanımlanmalıdır."Dr. Savaş, özellikle pandemiyle birlikte kaçak ve sahte ürün konusunun sıklıkla karşılarına çıktığını belirterek "Bu tür müdahaleler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasar bırakabilir. Müdahalelerin risklerini ve tehlikelerini vurgulamak, insanları nitelikli, ruhsatlı ve güvenilir sağlık kuruluşlarında bu işlemleri yaptırmaya davet etmek de öncelikli görevimiz" dedi.Dr. Savaş, Hollywood starının fotoğrafıyla gelip, "Angelina Joli gibi dudaklarım olsun" diyen bir kişiye hekimin dur demesi gerektiğinin altını çizerek "Merdiven altı yerlerde maalesef bu olmuyor. Bu nedenle de tek tip güzellikle karşı karşıya kalıyoruz" dedi.Medikal Estetik Hekimi ve Medikal Estetik Derneği Başkan Yarımcısı Dr. Alp Mamak da ihbar hatının numarasını paylaşarak "Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER), 0543 266 63 78 no'lu Whatsapp İhbar Hattı'nı 2018 yılında kurdu. Bu hatta legal olmayan ürünler ve yapılan hatalı işlemleri ihbar edilebilirsiniz" dedi.Dr. Mamak, rezidansta bile rastlanılan merdiven altı yerlerle ilgili özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirterek "Bakanlık, Yeni Denetim Yönetmeliği'ne yöre güzellik merkezi denetimlerini de sağlık çalışanları tarafından yapıyor. Halk sağlığı ile ilgili buraların nasıl çalıştığı denetleniyor" dedi.Medikal estetik için en çok hangi ülkelerden Türkiye'ye gelindiğini ise Dr. Mamak, şöyle açıkladı: "Son yıllarda baktığınızda Avrupa'dan ve Amerika'dan da çok fazla hasta geliyor. Asya Pasifik'ten, Arap ülkelerinden de geliyor. Tüm dünyadan geliyor aslında, büyük bir kaynak var. Ama burada da önemli olan; yine merdiven altı uygulamalar konusu. Yani bu hastalar merdiven altına yöneldiklerinde çok kötü sonuçlar oluyor."Medikal Estetik Hekimi ve Medikal Estetik Derneği Genel Sekreteri Dr. Bora Özcan ise gerçekçi olmayan taleplere öncelikle hekimin dur demesi gerektiğini belirterek "Tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi medikal estetik uygulamalarında hekim ve hasta arasındaki ilişkide otorite hekimdir. Hastanın dönem dönem gerçekçi olmayan talepleri olabilir. Bu tür durumlarda gereğinde durabilmek, dur diyebilmek, hastanın ruhsal ve bedensel sağlığını riske atmamak hekimin görevidir" dedi.Dr. Özcan, değişen estetik ve güzellik algısıyla ilgili şunları söyledi: "Önemli olan, her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanmak, onları daha mutlu ve kendine güvenen bir hale getirmektir. Güzellik kişiye özel olmalı."