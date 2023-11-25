Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Bağışıklığı güçlendiren altın besin! Direkt hücreleri etkiliyor

HASTALIKLARA KARŞI VİTAMİN MİNERAL KILAVUZU

A VİTAMİNİ: A vitamini ve çeşitli metabolitleri doğal, hücre aracılı ve humoral bağışıklık tepkilerini düzenler. A vitamini eksikliği, mukozal bağışıklık sisteminin bütünlüğünün bozulmasına ve bunun sonucunda patojenlerin istilasına duyarlılıkta bir artışa yol açar. A vitamini eksikliği makrofajların, doğal öldürücü hücrelerin ve lenfositlerin işleyişini olumsuz etkiler. Salatanızda havuç ve kırmızı biber ekleyin.

C VİTAMİNİ: Vücudun timüs bezinde depolanan C vitamini antikor üretiminde esansiyeldir. Bu sebeple portakal, yeşil biber, limon ve maydanoz bolca tüketin.

E VİTAMİNİ: E Vitamini, bağışıklık hücrelerini oksidatif hasarlardan korur. Eksiklik, T hücresi fonksiyonunda bozulma ve gecikmiş tipte aşırı duyarlılık testlerinde bozulma ile sonuçlanır. Selenyum, antioksidan selenoproteinler yoluyla hücrelerdeki redoks durumunu düzenler ve hem doğal hem de hücre aracılı bağışıklık fonksiyonu için gereklidir.

ÇİNKO: Çinko, oldukça çoğalan tüm hücreler için gereklidir ve hem doğal hem de edinilmiş bağışıklık fonksiyonunu etkiler. Eksiklik Thl cevabının baskılanması, azalmış makrofaj aktivitesi, azalmış T hücre aktivitesi ve artmış B hücresi apoptozu ile ilişkilidir.

YUMURTA: Düzenli olarak her gün beslenmenizde yumurta yiyin. Yumurtanın beyazında bulunan lizozim enzimi ve sarısında fosfotidilkolin antioksidanı sebebiyle enfeksiyonlara karşı koruyucu etkisi sağlarsınız.