Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Ali Emre Tahaoğlu, sezaryen fıtığı yani "İsthmosel" hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Tahaoğlu, "'İsthmosel' yani sezaryen yeri fıtığı son yıllarda artan sezaryen sıklığı ile birlikte hem biz doktorların hem de hastalarımızın kulağına sıkça çalınır oldu. Bu hastalık geçirilmiş sezaryen ameliyatı sonrası rahimde iyileşmeyi bozan herhangi bir durum sonrası gelişen ve bebeği çıkardığımız rahmin iki dudağının tam kapanmayıp açık kalması ile sonuçlanan bir nevi rahmin fıtığıdır" dedi.Sezaryen fıtığının bir kez sezaryen olan kadınlarda yüzde 20, 4 kez sezaryen olan kadınlarda ise görülme sıklığının yüzde 100'e çıktığını söyleyen Prof. Dr. Tahaoğlu, şöyle dedi: "Muayene ve ultrasonografi sonrası tespit edilse de bu hastaların yaklaşık yüzde 30'unda bu hastalık herhangi bir belirti vermemektedir" dedi. Sezaryen fıtığına nelerin neden olduğunu ise Prof. Dr. Tahaoğlu, şöyle açıkladı: "Bu problemin oluşumuna dair bir çok etken araştırılmıştır. Uygun sezaryen tekniğinin uygulanamaması, kullanılan dikiş materyali, karın içinde olan yapışıklıklar, ameliyatta kanamanın uzaması veya rahimi besleyen kan damarlarının zaruri nedenlerle kapatılması, anneye bağlı genetik nedenler, diabet gibi sistemik hastalıklar veya aşırı kilo gibi nedenler bu problemin doğmasına neden olabilmektedir."BU durumun yol açtığı şikayetlerin başında, adet sonrası lekelenmeler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tahaoğlu, şunları söyledi: "Adet sonrası lekelenme en sık görülen semptom olarak karşımıza çıkmaktadır ki yaklaşık yüzde 30-55 civarında hastada görülür. Ayrıca uzamış adet kanamalarına da neden olabilmektedir. Yine yaklaşık yüzde 40 hastada kronik pelvik ağrı olarak adlandırdığımız sürekli ve tekrarlayıcı kasık ağrıları ile kendini gösterebilmektedir. Diğer bir bulgusu ise sezaryen sonrası hastaların gebe kalmakta zorluk yaşamasıdır ki sıklıkla görülen bir problemdir."HASTALARIN bir kadın doğum uzmanına başvurmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Tahaoğlu, "Hastalık, gerekli görüntüleme yöntemleri ile tespit edilir. Tedavide öncelikli tercihimiz laparoskopi ve histeroskopi işlemleridir. Yani kapalı ameliyatlardır. Hastanın durumuna göre ya vajinal yoldan histeroskopi ya da karın boşluğundan sezaryen yara bölgesine laparoskopi yöntemi ile ulaşılıp gerekli cerrahi işlem yapılır" dedi.