Erken yaşta diyabet ömrü kısaltıyor

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre diyabete erken yakalanmak yaşam süresini kısaltıyor. Cambridge Üniversitesi öncülüğüne gerçekleştirilen çalışmada Almanya, Fransa, ABD ve Türkiye gibi 19 gelişmiş ülkedeki 1.5 milyon diyabet hastasının verileri analiz edildi. Türkiye'den Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay'ın katıldığı bilimsel çalışma, dünyanın prestijli tıp dergilerinden Lancet Diyabet ve Endokrinoloji'de yayımlandı. Diyabetin organ hasarına yol açarak ölümlere neden olduğuna dikkati çeken Altay, "Çalışmanın sonuçlarına göre 30-39 yaş arasında diyabet tanısı alan biri, normal insan ömrüne göre 14 yıl daha az yaşıyor. 40-49 yaş arası diyabet tanısı alındığında 10 yıl daha az yaşanıyor. 50'li yaşlarda diyabet tanısı alan birinin ise 6 yıl daha az yaşadığı ortaya çıktı'' dedi.