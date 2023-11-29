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Giriş Tarihi: 29.11.2023 09:17

Sağlık Bakanı Koca'dan, Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye sağlık yardımlarının devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca’dan, Gazze’ye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin paylaşım

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan askeri uçağın sabah saatlerinde Kayseri'den, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderildiğini belirtti.

Kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığı uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini ifade eden Koca, ilgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Koca'dan, Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin paylaşım
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