Tüm kanserlere karşı koruyan 10 öneri

İngıltere'de yapılan bir araştırma, kanser riskini yüzde 70 oranında azaltan 10 önemli yaşam tarzını ortaya koydu. Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, ortalama yaşı 56 olan 94 bin 778 yetişkinden elde edilen verileri kullandı.Araştırmada, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) tarafından belirlenen 10 önerinin geçerliliği analiz edildi. Araştırmaya göre tüm kanser türlerine karşı koruyacak altın öneriler şöyle:1- Sağlıklı kiloyu korumaya özen gösterin.2- Haftada minimum 2.5 saat egzersiz yapın.3- Günde 30 gram lif ve 5 porsiyon meyve ve sebze içeren dengeli bir diyet uygulayın.4- Fast-food yiyecek tüketimini sınırlandırın.5- Haftada 3 porsiyondan fazla kırmızı et tüketmeyin.6- İlave şeker içeren içeceklerden kaçının.7- Alkolü tamamen bırakın.8- Bebeğinizi 6 ay boyunca emzirin.9- Uzman olmayan kişilerin kanserle ilgili önerilerinden uzak durun.10- Kanser tanısı konulduktan sonra doktor tavsiyelerine uyun.