Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Tüm kanserlere karşı koruyan 10 öneri
Giriş Tarihi: 29.11.2023

Tüm kanserlere karşı koruyan 10 öneri

DIŞ HABERLER
Tüm kanserlere karşı koruyan 10 öneri
İngıltere'de yapılan bir araştırma, kanser riskini yüzde 70 oranında azaltan 10 önemli yaşam tarzını ortaya koydu. Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, ortalama yaşı 56 olan 94 bin 778 yetişkinden elde edilen verileri kullandı.
Araştırmada, Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) tarafından belirlenen 10 önerinin geçerliliği analiz edildi. Araştırmaya göre tüm kanser türlerine karşı koruyacak altın öneriler şöyle:



1- Sağlıklı kiloyu korumaya özen gösterin.
2- Haftada minimum 2.5 saat egzersiz yapın.
3- Günde 30 gram lif ve 5 porsiyon meyve ve sebze içeren dengeli bir diyet uygulayın.
4- Fast-food yiyecek tüketimini sınırlandırın.
5- Haftada 3 porsiyondan fazla kırmızı et tüketmeyin.
6- İlave şeker içeren içeceklerden kaçının.
7- Alkolü tamamen bırakın.
8- Bebeğinizi 6 ay boyunca emzirin.
9- Uzman olmayan kişilerin kanserle ilgili önerilerinden uzak durun.
10- Kanser tanısı konulduktan sonra doktor tavsiyelerine uyun.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm kanserlere karşı koruyan 10 öneri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA