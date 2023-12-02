Uyurken de kilo verebilirsiniz

Kilo vermek ve ideal kiloda kalmak sağlıklı bir yaşamın ilk basamağını oluşturuyor. İdeal kiloyu korumak kadar hareketli bir yaşam da pek çok ciddi hastalığın oluşmasını engelliyor. Günlük hayatta uygulanacak çok basit ve etkili yöntemler kilo vermede başarılı sonuçlar alınmasını sağlayabiliyor. Etkili yöntemlerle desteklenecek birkaç önemli ipucu ise sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabiliyor. Bu kapsamda Diyetisyen Şilan Alyamaç, uyku esnasında bile kilo verilebileceğini söyledi.Diyetisyen Alyamaç, uyku esnasında nasıl kilo verilebileceğini şöyle açıkladı: "Uyku halinde de yağ yakımı mümkün olmaktadır. Yağ yakımının gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için uyumadan önce ve uykudan sonra tartılarak durumu değerlendirip anlamak mümkündür. Bu tartılma yönteminde daha hassas bir terazinin kullanılması düşük kiloya sahip bireyler için işi kolaylaştıracaktır." Uykunun dört farklı evresinin mevcut olduğunu belirten Diyetisyen Alyamaç, "Ancak yağ yakımının en yüksek gerçekleştiği evre delta dalgasıdır. Delta evresinde gerçekleşen 'growth' (büyüme) hormonunun yoğun salınımı, uyku halindeki yağ yakımının en büyük destekçisidir" diye konuştu.Vücudun yağ yakabilmesi için 12 saat aç kalması gerektiğinin de altını çizen Diyetisyen Alyamaç, "Gerek diyet psikolojisinde gerekse aralıklı oruçla bütünleştirilerek yapılan 16-8 beslenme metodu en idealidir" dedi.Uyku süresi ve kalitesini artırmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Alyamaç, şu önerilerde bulundu: "Karanlık bir ortamda uyumak oldukça önemlidir. Karanlık alanda uyumanız melatonin hormonu salınımını artırmakla birlikte büyüme hormonunu da destekleyecektir. Cep telefonu veya bilgisayar başında yani mavi ışığa maruz kalarak uyunmamalıdır. Bunun yerine kitap okuyarak, uykuya geçiş tercih edilebilir. Saat 23:00'den önce uyumaya özen gösterilmelidir. Biyolojik saatin çalışma şekli; 90 dk'lık ilk dalga kaçırılırsa bir sonraki uyku dalgasının beklenilmesi gerekecektir. Yani gece yarısından sonrasını beklemek zorunda kalabilirsiniz. Uyku problemi varsa B1 grubu vitamin takviyesinden faydalanılabilir. Özellikle bel ve sırt ağrıları çeken kişilerin D3 desteği alması uygundur. Sürekli uyanmalar kortizol seviyesinin yüksek olduğunu gösterir. Bu tarz devamlı uyanma durumlarına da çözüm getirebilmek için çinko desteği alınabilir.""KARIN kası egzersizi tek başına karın bölgesindeki yağları yakmanızda yeterli değildir" diyen Alyamaç, şunlara dikkat çekti: "En iyi yağ yakımı saat 19:00 sularında beslenmenin durdurulması. Günlük rutinle birlikte verimli uyku sonrası güne başlayan birey uyandıktan hemen sonra beslenmeyi tercih etmemeli. Bunun yerine kalorisi olmayan sıvı ile açlık süresini uzatmalı. Böylelikle günün ilk saatlerinde en iyi yağ yakım kombinasyonunu sağlamış olur."DİYETİSYEN Alyamaç, uykudayken sağlıklı kilo vermeyi sağlayan 12 etkili yöntemi de şöyle sıraladı:1. Nefesinize odaklanın, iyi bir nefes derin bir uyku demektir.2. Uykunun en büyük düşmanlarından biri strestir. Dışarı çıkın, doğayla iç içe kalın, fiziksel anlamda iş yapın ve vücut yorgunluğuna sebep olacak eylemlerde bulunun.3. Uykunuzda eğer sık idrar durumu yaşıyorsanız ketojenik veya aralıklı oruç gibi özel beslenme metotlarını kullanabilirsiniz.4. 19.00'dan sonra beslenmeme alışkanlığı kazanın.5. Egzersiz yapın. Yoğun, kısa süreli, bol dinlenmeli, aşırı olmayan egzersizlere başvurun.6. Geceleri protein, karbonhidrat ve şekerli bir besin tüketmeyin.7. Bir kronik rahatsızlığınız yoksa antrenmanlarınızdan önce ve sonra beslenmemeye özen gösterin. 3 saat önce ve sonra beslenmeyi durdurun.8. Organik ve temiz beslenmeye özen gösterin.9. Bir vitamin takviyesi alıyorsanız ve gün içerisinde egzersiz yapıyorsanız uykudan 4 saat öncesinde almış olun.10. Aminoasitler, büyüme hormonunu daha kaliteli etkileyebilir ve daha fazla kilo vermeye yardımcı olabilir.11. Aralıklı orucu uykuyla birleştirmek, uykuda yağ yakımını iyice destekler.12. Alkol tüketiyorsanız bırakın. Alkol vücudun REM frekansına geçmesine engel olur.