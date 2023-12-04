Onların ki ağır yaşamlar... Obezitede genetik faktörlerin etkili olduğu kadar hipotiroidi gibi metabolik hastalıklar, kültürel, sosyoekonomik ve çevresel faktörlerin de etkin olduğunu söyleyen Özel Ataköy Hastanesi Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necdet Derici, çağımızın hastalığı obezite ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Op. Dr. Derici, bu ağır yaşamlara obezite cerrahi ile nasıl müdahale etiklerini anlattı.Op. Dr. Derici, "Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde insanlar daha sedanter yani önerilen düzeyde bile hareket etmeden bir hayat yaşamaya başladılar. TV, bilgisayar gibi teknolojik ürünler bizi hareketsizliğe itmekte. Bunun üstüne rafineri gıdalar da eklenince fazla kilo ve obezite kaçınılmaz son oluyor" dedi.Obezite cerrahisi uygulanacak hastalarda izledikleri yolu Op. Dr. Derici, şöyle anlattı: "Hasta; genel cerrahi, endokrinoloji, metabolizma hastalıkları, iç hastalıkları, psikiyatrist ve diyetisyenin de içinde bulunduğu bir heyet tarafından sağlık merkezinde 6 ay boyunca tedavi programına alınır. Yeterli sonuç alınmazsa, sağlık kurulu tarafından düzenlenen rapor ile obezite cerrahisi olabilir."Op. Dr. Derici, obezite cerrahisinin multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğini belirterek, şunları söyledi: "Obezite cerrahisi öncesi Vücut Kitle İndeksi (VKİ) baz alınarak uygun olan ameliyata karar verilir. Vücut kitlemizin kg cinsinden boyumuzun metre kare cinsine bölünmesi ile elde edilen sonucu Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ile tanımlıyoruz. (VKİ= Vücut Ağırlığı (kg)/ Boy (m2)VKİ normal insanlarda 24'e kadardır. 24-30 arası fazla kilolu, 30-41 arası Tip 1 obez, 40-50 arası Tip 2 obez ve 50 üzeri Tip 3 obez olarak sınıflandırılır."Op.Dr. Derici, obezite ameliyatı ile ilgili şu bilgileri de paylaştı:Ameliyat birkaç saat sürer.Genel anestezi altında, karnın üst kısmında yapılan küçük kesilerle, laparoskopik olarak gerçekleştirilir.Laparoskopik yapıldığı için ameliyat sonrası 3-4 saat dışında süreç ağrısız ve rahat seyreder.Cerrahi sonrası 1-2 gün hastanede kalınır.Bir hafta sonra yürüyüş, bir ay sonra her türlü spor yapabilir.Obezite tedavisinde uygulanacak basamakları Op. Dr. Derici şöyle sıraladı:İlk basamak sağlıklı beslenme ilkeleriyle bireyin uygun diyet uygulamasına ve düzenli fiziksel aktivitelere sevk edilmesiYaşam tarzı değişiklikleriCerrahi tedavi ve non-cerrahi yaklaşımlarAmeliyat öncesi hastaların, 6 ay boyunca psikiyatri, dahiliye ve endokrinoloji kontrolünde tedavi edilmeye çalışıldığını belirten Op. Dr. Derici, "Ancak başarılı olunamazsa, VKİ'si 35 üzerinde ve yandaş hastalığı olanlar ya da direkt 40 üzeri olanlar cerrahiye yönlendirilir. Önce hastaya geniş kapsamlı bir checkup uygulanır. Yandaş hastalıklarının durumuna göre uygun cerrahi önerilir" dedi.Obezite ameliyatı ile sadece kilo kaybının yaşanmadığını söyleyen Op. Dr. Derici, "Ameliyat kişiyi obezitenin getirdiği Tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, nörolojik hastalıklar, uyku apnesi, böbrek hastalıkları, eklem hastalıkları, karaciğer yağlanması, infertilite ve kanserden de kurtarıyor" diye konuştu.Obezite ameliyatından sonra cerrahi ekip ve diyetisyen tarafından takiplerin kontrollü bir şekilde devam ettiğini belirten Op. Dr. Derici, "Mineral ve vitaminler açısından eksiklikler varsa, düzenli takip edilip yerine konulur. Ve bu takipler sayesinde hastaların tekrar kilo alımları engellenmiş olur. Günlük bir multivitamine ek olarak kalsiyum ve D vitaminine ihtiyaçları olabilir. Obezite ekibi, hastanın varsa B12 ve demir ihtiyaçlarını periyodik olarak takip eder. Ameliyat sonrası ilk yıl mide asitlerini azaltıcı ilaçlar verilir. Kilo verdikten sonra verilen kiloların bir kısmını geri almaları mümkündür. Bunu engellemek için sağlıklı diyet ve düzenli egzersiz yapılması önerilir" dedi.