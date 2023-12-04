Köpek sahibi olmak demansa karşı koruyor

Japonya'da yapılan çalışmaya göre, köpek sahibi olmak beyin sağlığına iyi geliyor. Tokyo Metropolitan Gerontoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma, yaşları 65 ila 84 arasında olan 11 bin 194 katılımcı ile yapıldı. Araştırmaya göre, herhangi bir türden bir köpeğe sahip olmanın, yaşlı insanların demans hastalığına yakalanma riskini, kedisi olmayan insanlarla karşılaştırıldığında yüzde 40 azalttığı belirlendi. Araştırmacılar, köpek sahibi olmanın evden çıkma olasılığını artırdığını, bunun da diğer insanlarla daha fazla etkileşime yol açtığını ve bunun sonucunda beyni çalıştırdığını belirtti. Verilere göre, düzenli egzersiz alışkanlığı olan köpek sahiplerinin, köpeği olmayan ve egzersiz yapmayanlara kıyasla 0,37 gibi düşük bir demans risk oranı vardı.