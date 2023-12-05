Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım, mor bebeği şöyle tanımladı: "Akciğere gitmesi gereken kanın azaldığı, kalpteki delik vasıtasıyla kanın ters yönden geçmemesi gereken yöne geçtiği durumlarda, bebekte morarma oluyor. Yani, kirli kan temiz kana karışır ve morarma oluşur. Bu bebeğin dilinde, ağzında morarma meydana getirir."Annelerin genellikle bebeklerinin ağız kenarında olan morarma ile çocuk kardiyolaji uzmanına başvurduklarını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, şunlara dikkat çekti: "Anneler ağız kenarındaki morarmayı çok önemsemesinler. Asıl dildeki morarma bizim için sıkıntılıdır. Yeni doğan bebeklerde kontrollerimiz artık çok iyi. Bebeklerin hemen oksijen satürasyonuna bakılıyor. Ama bazen nadir durumlarda gözden kaçabiliyor. Oksijeni çok iyi olduğu durumlarda biz bebeği pembe gibi görebiliyoruz. Ailenin şu açıdan dikkat etmesi gerekiyor. Bebeğin dilinde morarma oluyorsa mutlaka çocuklarını en yakın hastaneye götürmeleri gerekir."Prof. Dr. Yıldırım, doktor muayenelerinde bebeğin kalbi dinlendiğinde üfürüm tespit edilirse, bebeğin hemen çocuk kardiyolojisine yönlendirildiğini de belirterek, "Erken bebeklik döneminde bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Bu üfürüm, bebeğin morarması olduğunu da gösterir. Eğer bir bebek hızlı nefes alıp veriyorsa, sık akciğer enfeksiyonu oluyorsa dikkat edilmeli" dedi.Annelerin bebeklerinin kalbini çok iyi dinleyebildiğinin de altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, "Anneler, elini göğsünün üzerine koyduğu zaman bebeğin kalbi çok hızlı inip, çıkıyorsa 'elime çarpıyor' derler. Bebek elbette bir miktar çarpar, bize göre bebeklerin kalp hızları daha yüksektir. Ama çok fazla eline çarpıyorsa o normal değildir. Mutlaka bir hastaneye götürülmelidir. Belki gerçekten kalp hastası olabilir. Onun dışında morarma fark ediliyorsa ve en önemlisi ağızın içinde dilde morarma varsa bebeği acilen hastaneye götürmek gerekir" dedi.MOR bebekteki bulguları da anlatan Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi: "Bazılarında deliği kapatmak ve akciğere giden damarı rahatlatmak gerekir. Böylece akciğerinden temiz kan tekrar döndüğü zaman temiz kanın devam ettiği bölümden aorta, şah damar aracılığıyla tüm sisteme dağılır. Kalpteki delik, damarlardaki darlıklar, mor bebeğin sebebidir. Üfürümler bize her zaman kalp hastalığı olduğunu göstermez. Bazı üfürümler, masum üfürümlerdir. Kan damardan geçerken yaptığı titreşimleri, çocuk da çok ince yapılıysa kas dokusu yağ dokusu çok inceyse biz onun titreşimlerini duyabiliriz. Damara çarpan kanın sesini duyabiliriz. Bunlar müzikal vasıflıdır ve hafif şiddetlidir. Kalp deliğine bağlı üfürümler, damardaki darlığa bağlı üfürümler daha sert ve şiddetlidir. Onu bu şekilde ayırt ederiz. Eğer, sert vasıflıysa ya delikten ya da damardaki darlıktan kaynaklanıyordur."BEBEKLERDE kalp hastalıklarına neden olan etkenlerin bazılarını Prof. Dr. Yıldırım şöyle sıraladı:Genetik nedenler.Annenin gebeliğinde sigara ve alkol kullanması.Mesleki olarak annenin kimyasallara maruz kalması.Gebelikte annenin ilk üç ay içinde geçirdiği enfeksiyon gibi hastalıklar.Beslenme yetersizlikleri.KALPTEKİ deliklerikapatmanınyöntemlerini iseProf. Dr. Yıldırım,şöyle anlattı:"Ameliyatla da olabilir,ameliyatsız da. Bizbunları anjiyoda 'şemsiye'yöntemi ile kapatıyoruz. Ya daiki damar arasında açıklık olabilir.Bebek doğduktan sonra ilk birhafta içinde kapanması gerekenyapıdadır. Bebek doğduktan sonradamarları uygunsa, çok ciddi delikleribile doğar doğmaz kapatabiliriz.Bu işlemi 400-500 gramlık prematürebebeklerde de yapabiliyoruz. 1yaşından sonra da yapabiliriz. Herdurumda kapatırız. Çünkü açık kalırsakalpte iltihaplanmaya nedenolabilir. Delik çok küçük olur bazen.Bunlara da sessiz kalp damarı diyoruz.Onları çok kapatmaya gerekyoktur. Bir de kulakçıklar arasındadelik var. Bu deliği anjiyo yöntemiylekapatmamız için çocuğun belli biryaşa,belli bir kiloyagelmesi gerekir.Çünkü girişyolu olarak bizkasıktaki toplardamarı kullanıyoruz.Kalbe birşemsiye gibi bircihaz yerleştirip, deliğikapatırız. Bu kiloyuda 16 kilonun üstü gibikabul ediyoruz. Eğer 16 kilodeğil ise ve çok ciddi kalp yetersizliğiyapıyorsa, anjiyo yönteminede uygun değilse, o zaman ameliyatediyoruz."