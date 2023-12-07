Milli ortopedik implantla hayata ilk adım

Kalça bölgesi kırıkları, özellikle yaşlı hastaların önemli bir ortopedik problemi. Özellikle yaşam süresinin uzaması sonucu bu tip kırıklar daha da sık görülmeye başlandı. Yaşlı hastalarda kalça kırıkları basit bir düşme sonucu oluşurken, daha genç hastalarda ise kalça kırığına, trafik kazası veya yüksekten düşme gibi travmalar neden oluyor. Ameliyatlarında kullanılan metal protezler ise zamanla aşınarak, hastaların yürümesini imkansız hale getirebiliyor.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METÜM) ünitesinde 3 boyutlu bilgisayar baskısı altında kişiye özel üretilen implantlar bu hastalara umut oldu. Bu implantlar hazır implantlara göre hastanın kemiğine birebir uyumlu ve kullanışlı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cemil Ertürk ve ekibi, yaptıkları kalça protezi revizyonu ameliyatlarında, üniversitenin Ankara'daki tesislerinde 3 boyutlu yazıcılarda üretilen yapay kalça implantlarını kullanıyor ve başarılı operasyonlara imza atıyor. Şimdiye kadar 12 kişiye bu implantlar takıldı. Prof. Dr. Ertürk "Bu ameliyatlar daha kolay ve başarı şansı daha yüksek. Hastalarımız da yürümeye başladığı için çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Üniversitemizin sahip olduğu yüksek teknolojinin yanında, özellikle son 20 yılda ülkemizdeki ortopedik implant endüstrisinde yerli teknolojide de oldukça ilerlemeler oldu" dedi.PROF. Ertürk, kendilerine gelen hastaların daha önce başka merkezlerde total kalça protezi ameliyatı geçiren, bu ameliyattan yıllar sonra protez gevşemesine bağlı kalça kemiği yuvasında geniş boşluklar oluşması, yuvanın tam oturmaması sonucu protezin çıktığı ya da oynaması sonucu yürüyemeyen, tekerlekli sandalyeye bağımlı kişiler olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Ertürk "Bu hastalara daha önce hazır fabrikasyon metal kafesler kullanılmış. Fakat bu kafesler hastanın kemiğine birebir uymadığı için metal kafeslerin kırılmasına ve ameliyatın başarısız olmasına neden oluyordu. Bize gelen hastalar tamamen ümidini yitirmiş çaresiz hastalardı. Şimdi yerli implantla şifa buluyorlar" dedi.Hastaların muayenesini yaptıktan sonra, röntgen grafi ve bilgisayarlı tomografilerini çektirdiklerini kaydeden Prof. Ertürk, süreci şöyle anlattı: "Bu radyolojik bilgileri METÜM'e gönderiyoruz. Orada, radyolojik görüntüler 3 boyutlu hale getirilip, şekillendiriliyor. Sonra bize gönderilip uygun olup olmadığı soruluyor. Biz gerekli düzeltmeleri bilgisayar ekranında yaparak, tekrar METÜM'e gönderiyoruz. Daha sonra, malzemenin plastik modelinin görüntüsünü değerlendirip, kalça kemiğinin ve implantın plastik kemik modeli 3 boyutlu yazıcılarda üretilerek, bize gönderiliyor. Plastik kemik modelinin plastik implant modeli ile uyumunu inceleliyoruz. Son süreçte ise implant METÜM'de 3 boyutlu titanyum metalden püskürtme yöntemi ile üretiliyor. Sonra bize gönderiliyor. Hasta ameliyata alınacağı zaman, ameliyathaneye hem implant hem de steril plastik modelle giriyoruz. Ameliyatta tekrar tekrar plastik modeli değerlendirip, kalça yuva kemiğinin birebir boyutundaki implantın kemiğe kusursuz uyumunu gözlemliyoruz."YERLİ ve milli ortopedik implant firmalarımızın giderek daha kaliteli ürünler ürettiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ertürk şunları söyledi: "Bu ürünlerin birçok ülkeye ihracatı yapılmakta ve aynı zamanda yurt içinde hekimlerimiz tarafından da hastalarımız için tercih edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın da gönül rahatlığı ile ithal implantlar yerine, yerli ve milli ortopedik implant ürünlerini doktorlarından talep etmeleri, ülkeler arasındaki ticaret savaşı yaşadığımız süreçte yurdumuz açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde böylesine ileri teknolojik imkanlarla ameliyat yaptığımızdan dolayı oldukça şanslıyız. Bu uygulama ülkemiz dışında Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde var."