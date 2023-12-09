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Giriş Tarihi: 9.12.2023

Aralıklı oruç Alzheimer’a karşı koruyor

Aralıklı oruç Alzheimer’a karşı koruyor
ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, aralıklı orucun Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu gösterdi. Alanında uzman araştırmacılar, belirli fare gruplarının beslenme programını, her gün yalnızca 6 saatlik aralıklarda yemek yiyebilecekleri şekilde ayarladı. Diğer bir gruba ise günün herhangi bir saatinde yemek yeme izni verildi. Yedikleri yemeklere müdahale edilmedi. Aralıklı orucu takip eden farelerin hafızasında gözle görülür bir iyileşme belirlendi. Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid proteinlerinin daha az biriktiği de görüldü. DIŞ HABERLER
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Aralıklı oruç Alzheimer’a karşı koruyor
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