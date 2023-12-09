Gözyaşı kanalına stent

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, gözde sulanma ve gözyaşı tıkanıklığının nedenlerini anlattı. Doç. Dr. Yeniad, "Gözyaşının fazla üretilmesi veya üretilen gözyaşının, gözyaşı kanallarının tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına 'epifora' denmektedir. Öncelikle epifora nedeninin ortaya çıkarılması gereksiz gözyaşı kanal ameliyatlarının yapılmasının önlenmesi amacı ile son derece önemlidir" dedi. Normalde gözyaşının, ana ve yardımcı gözyaşı bezlerinde üretildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yeniad, "Üretilen gözyaşı alt ve üst gözkapaklarımızın iç kısmında bulunan ve 'punktum' adı verilen ufak delikler yolu ile gözyaşı kanalımıza doğru akar. Gözyaşımızın son olarak ulaştığı yer gözyaşı kanalı vasıtası ile burnumuzun iç kısmıdır. Eğer tetkikler sonucunda gözyaşı kanalının tıkalı olduğu saptanırsa yapılacak tedavi cerrahidir ve gözyaşımızın buruna akacağı yeni bir kanal oluşturulması gereklidir" dedi.Gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında hastaların devamlı gözyaşı fazlalığından ve ellerinde devamlı mendil ile dolaşmaktan şikayetçi olduklarının altını çizen Doç. Dr. Yeniad, şunları söyledi: "Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında, tıkalı bölümde enfeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz enfeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastaların göz kapaklarında şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde bu enfeksiyonlar nadir de olsa görme kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenle kanal tıkanıklıklarında cerrahi tedavi mümkün olduğunca erken dönemde yapılmalıdır. Tedavide lazer veya açık cerrahi uygulanabilir. En yüksek başarı oranı açık yöntem ile yapılan ameliyatlarda sağlanmaktadır. Bu yöntemde burun kökünde nadiren çizgi şeklinde ufak bir iz kalabilmektedir. Bu izin minimum olması için mutlaka estetik dikişler kullanılmalıdır. Lazer ile tedavide ise iz kalmaz ancak başarı oranları açık cerrahiye oranla daha düşüktür."GÖZYAŞI kanalı ameliyatlarının lokal veya genel anestezi altında yapılabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yeniad "Operasyon yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Ameliyat sonrasında göz kapatılmaktadır ve ertesi gün pansuman için açılmaktadır. Bazı durumlarda gözyaşı kanalına silikon bir stent koyulmaktadır. Bu stent gözyaşı kanalının tekrar kapanma riskinin olduğu hastalarda yerleştirilir. Stent ameliyattan yaklaşık 1 ay sonra alınmaktadır. Ameliyat sonrasında hastalarda ağrı ve nadiren burundan sızıntı şeklinde kanama olabilir. Ancak bunlar ertesi gün geçmektedir. Hastalar yaklaşık 3 hafta boyunca burun spreyleri ve göz damlaları kullanırlar. Açık ameliyat uygulanmış ise dikişler ameliyattan 1 hafta sonra alınır" dedi."GÖZYAŞI kanalı tekrar tıkanabilir mi?" sorusuna ise Doç. Dr. Yeniad, şu yanıtı verdi: "Gözyaşı kanalı tıkanıklığına yönelik açık ameliyatlarda başarı oranları yüzde 80'nin üzerindedir. Ancak burun içinde problemi olan hastalarda, ameliyat sonrasında bakım iyi yapılmamış ise ve cerrahi teknik yetersiz ise kanalda tekrar tıkanmalar görülebilmektedir. Ameliyat ikinci kez uygulanabilir. Ancak ilk ameliyata göre başarı şansı daha düşük olmaktadır. Çok kez kanal ameliyatı geçirmiş hastalarda veya gözyaşı kanalının başlangıcında tıkanıklığı olan hastalarda cam bir tüpün yerleştirildiği özel bir ameliyat yapılması gerekebilir."