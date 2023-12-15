Aralıklı beslenme alzheimer riskini azaltıyor

Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi aralıklı beslenmeyle ilgili bir araştırma yaptı. Bilim adamları, belirli fare gruplarının beslenme programını, her gün yalnızca altı saatlik aralıklarda yemek yiyebilecekleri şekilde ayarladı. Diğer bir gruba ise günün herhangi bir saatinde yemek yeme izni verildi. Ekip, farelerin kısa ve uzun süreli hafızasının gücünü ölçmek için üzerlerinde çeşitli testler gerçekleştirdi. Ayrıca onları, inflamasyon düzeylerini ve Alzheimer ile ilişkili bazı proteinleri ölçmek için çeşitli kan testlerine de tabi tuttu.Çalışma ekibi, aralıklı şekilde beslenen farelerin hafızasında gözle görülür bir iyileşme ve uyku bozukluklarında bir azalma buldu. Ayrıca, beyinde Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid proteinlerinin daha az biriktiği de görüldü. San Diego Tıp Fakültesi Sinir Bilimleri Bölümü'nde profesör olan çalışma yazarı Paula Desplats, araştırmalarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Çalışmamıza başladığımızda aralıklı beslenmenin kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer hastalıkları önlemede önemli olumlu etkilerini görmeyi bekliyorduk, ancak plakları ve iltihabı azaltmada ve hafızayı iyileştirmede bu kadar derin etkiler beklemiyorduk."Desplats, aralıklı beslenmenin, gün içerisinde tüketilmesi gereken kalori miktarının belirtilmesini ya da kişinin alışık olduğu beslenmenin değiştirilmesini gerektirmediğini de ekledi. Araştırmacılar, bu sonuçları doğrulamak için gelecekte insanlar üzerinde de testler yapacaklarını bildirdi.Çeşitli çalışmalar, bu tarz beslenmenin kan şekerini kontrol etmeye ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini daha önce göstermişti. İngiltere'de geçen ay yapılan bir araştırmada ise, günde 14 saat boyunca aralıklı şekilde beslenmenin, (14 saatlik açlık ve 10 saat içerisinde yemek yemek) ruh halini ve uykuyu iyileştirebileceğini ve açlık düzeylerini azaltabileceğini gösterdi.Aralıklı beslenme, belirli bir süre boyunca yemek yeme esasına dayanan bir beslenme türü olarak biliniyor. Yemeğe ara verilen dönemde sadece su içilmesine izin veriliyor ancak kalori içeren yiyecek ve içeceklerin tüketilmesine izin verilmiyor. Süreç içinde sadece belirlenen saatlerde normal şekilde yemek yenilebiliyor.