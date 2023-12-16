Hamilelik bulantısının nedeni bebeğin ürettiği hormon

İngiltere istatistiklerine göre her 100 hamilelikte yaklaşık iki kişide, şiddetli bulantı ve kusma görülüyor. Bu rahatsızlık, fetusun hayatını riske atıyor ve çok sayıda kadın susuz kaldığı için hastanede tedavi görmek zorunda kalıyor. Bazı anneler, hamilelik boyunca günde bazen 50 defa kustuğunu bildiriyor. Yeni sonuçlanan bir araştırmaya göre ise, bebeklerin ürettiği bir hormon, 'Hyperemesis Gravidarum' (HG) olarak adlandırılan şiddetli bulantı ve kusmaya yol açıyor.Son çalışmalar, bulantıların GDF15 hormonu ile ilgili olabileceğini gösteriyor ancak araştırmacılar henüz net bir sonuca ulaşmış değil. Nature dergisinde yayımlanan, Cambridge Üniversitesi ile İskoçya, ABD ve Sri Lanka'dan araştırmacıların dahil olduğu araştırma, hastalığın şiddetinin üretilen hormonun miktarıyla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Cambridge'teki Rosie Maternity Hastanesindeki kadınlarda yapılan araştırma, HG riskinin yüksek olduğu bir genetik biçimine sahip kadınların hormon seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koydu. Tam tersine, Akdeniz anemisi olan kadınlarınsa GDF15 hormonu yüksek olduğu için genelde HG rahatsızlığı çekmedikleri belirtiliyor. Cambridge Üniversitesi'nde metabolizma hastalıkları konusunda çalışan birimin başındaki Prof. O'Rahilly, tedaviyle hormonların, annenin beynindeki bir alıcıya ulaşması engellenerek hastalığın daha güvenli ve etkili şekilde önüne geçilebileceğini söylüyor.Hamileliği sırasında çok şiddetli bulantılar yaşayan 35 yaşındaki Susie Verrill, üç çocuk annesi. Hamileliklerinin ikisinde bu rahatsızlığı yaşayan Verrill, "Gerçek bir varoluş krizi yaşadım, ailemle bir arada olamıyordum. Öğürmeden nefes alamıyordum. İki hamileliğimde de, beş ay boyunca odamdan çıkamadım. Hayatta kalmak için dünyanızı küçültmeniz gerekiyor. Eşim, benim bakıcım oldu. Tüm hayatınızı etkiliyor ve bebek doğana kadar sadece o günü atlatmaya çalışıyorsunuz."CAMBRIDGE Üniversitesi'nden Prof. Stephen O'Rahilly, "Anne bu hormona ne kadar duyarlıysa, o kadar bulantı ve kusma yaşar" diyor ve ekliyor: "Bunu bilmek sorunu nasıl çözebileceğimiz konusunda ipucu veriyor" Hamilelik sırasında, büyüme farklılaşma faktörü 15 (GDF15) hormonu almak, yeni bir tedavi yöntemi olabilir.