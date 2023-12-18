2023’ün çığır açan buluşu: Zayıflama ilaçları

Yılın çığır açan buluşlarını inceleyen bilim dergisi Science, 2023'ün en önemli buluşu olarak kilo verdiren ilaçları seçti. BBC'de yer alan habere göre dergi, hem bir "kamu sağlığı krizi" hem de çetrefilli bir "kişisel mücadele" olarak tanımladığı obeziteye yönelik ilaç tedavilerinin hayal kırıklığı yaratan geçmişine dikkat çekti. Ancak artık yeni tedaviler obezite ve bununla bağlantılı kronik hastalıklarla mücadelede umut verici bulunuyor. Science, peptid- 1 (GLP-1) ilaçlarını Yılın Çığır Açan Buluşu olarak tanımasını, "bu yıl yapılan klinik deneyler ilaçların aynı zamanda kalp yetmezliği semptomlarını, kalp krizi ve felç riskini de azalttığını buldu. Bu da ilaçların kilo vermenin ötesinde önemli faydalara sahip olduğuna dair en ikna edici kanıt" diyerek açıklıyor.