Çocuklarda beslenme hatası kalbe zarar veriyor

Çocuklarda beslenme alışkanlıklarındaki hatalar kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Doğuştan olan kalp sorunları bir yana genel anlamda çocukların kalp sağlığı için önemli olan konulardan biri de beslenme. Uzm. Dr. Aygün Babayeva, çocuklarda sık yapılan beslenme hatalarını sıraladı:Obeziteye, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir.Yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilir.Doymuş ve trans yağlar, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmemek, lif, vitamin ve mineral eksikliğine neden olabilir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.Dehidrasyon riski artabilir.Genellikle yüksek yağ, tuz ve şeker içerir. Sık tüketimi, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.Çocuklarda aşırı kalori alımına ve obeziteye neden olabilir.