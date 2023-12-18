Çocuklarda beslenme hatası kalbe zarar veriyor

Çocuklarda beslenme alışkanlıklarındaki hatalar kalp sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Doğuştan olan kalp sorunları bir yana genel anlamda çocukların kalp sağlığı için önemli olan konulardan biri de beslenme. Uzm. Dr. Aygün Babayeva, çocuklarda sık yapılan beslenme hatalarını sıraladı:
Aşırı şeker tüketimi:
Obeziteye, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir.
Yüksek tuz tüketimi:
Yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilir.
Düşük kaliteli yağlar:
Doymuş ve trans yağlar, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Yetersiz meyve ve sebze tüketimi:
Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmemek, lif, vitamin ve mineral eksikliğine neden olabilir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Az su içme:
Dehidrasyon riski artabilir.
Fast food ve hazır gıdalar:
Genellikle yüksek yağ, tuz ve şeker içerir. Sık tüketimi, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.
Aşırı büyük porsiyonlar:
Çocuklarda aşırı kalori alımına ve obeziteye neden olabilir.