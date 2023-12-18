Egzama tarihe mi karışıyor? Bilim insanlarından mucize buluş...

Bu bakteriler, ilk olarak derideki sinirlere tutunan bir enzim salgılar. Bu, sinir üzerindeki, kaşıntı sinyallerini deriden beyne ileten bir proteini aktive eder.

Chiu, "Kaşıntı sadece kafamızda değil" açıklamasında bulundu ve "Beyne sinyal gönderen spesifik sinirlerden kaynaklanıyor. Kaşıyabildiğiniz zaman kaşıntı aslında zevklidir. Ancak bu daha sonra cilde daha fazla zarar verir ve bu da iltihaba neden olur" dedi.