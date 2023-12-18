Egzama tarihe mi karışıyor? Bilim insanlarından mucize buluş...

Harvard'dan araştırmacılar, kaşıma dürtüsünün ardında bir bakteri türünün sorumluluğu olduğunu keşfettiler.
Düşünülen bir tedavi yöntemi, kaşıntının bitmeye döngüsünü kırabilecek kadar önemli veriler ortaya koydu. ABD'de onaylansa da, dünyanın hala birçok yerinde onay almamış bir vorapaxar adlı hap, beyne ulaşan kaşıntılı deri hissinin durdurulmasını umdukları topikal bir kreme dönüştürülebilmesine dair bir çalışmanın konusu haline geldi.
Araştırmayı yapan Liwen Deng, sinir reseptörlerini bloke edip edemeyeceklerini test ettiklerinde kaşıntıyı azaltabildiklerini keşfettiler.
Dünyanın birçok yerinde insanlar, ciltte kuru ve kaşıntılı lekelere neden olan bir durum olan egzamadan muzdariptir. Bu durum, kuru havalarda veya bazı çamaşır deterjanları gibi tahriş edici bir maddeyle temas eden kişilerle temas ettiğinde semptomların alevlenmesiyle birlikte dahaa fazla eğilimindedir.
Harvard Tıp Fakültesi immünoloji doçenti Isaac Chiu "Kaşıntıya doğrudan, insanların yaklaşık yüzde 30'unda, özellikle de karın bölgesinde bulunan çok yaygın bir mikrop olan bakteriyel bir patojen olan Staphylococcus aureus'un neden olabileceğini bulduk" açıklamasında bulundu.
Çalışmaları Cell bilimsel dergisinde yayınlanan araştırmacılar, bakterinin gelişmesine izin verildiğinde kaşınma isteğine sebep olan bir zincirleme reaksiyonu tetiklediğini buldu.
Bu bakteriler, ilk olarak derideki sinirlere tutunan bir enzim salgılar. Bu, sinir üzerindeki, kaşıntı sinyallerini deriden beyne ileten bir proteini aktive eder.
Chiu, "Kaşıntı sadece kafamızda değil" açıklamasında bulundu ve "Beyne sinyal gönderen spesifik sinirlerden kaynaklanıyor. Kaşıyabildiğiniz zaman kaşıntı aslında zevklidir. Ancak bu daha sonra cilde daha fazla zarar verir ve bu da iltihaba neden olur" dedi.
Chiu, teorinin tüm kaşıntılar için geçerli olmadığını ekledi. Bazıları diğer mikroplar, mantarlar veya virüslerden kaynaklanabilirken bazıları karaciğer hastalığı gibi durumlarla ilişkili olabilir.