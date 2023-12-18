İlaçları bırakacaksınız! İşte geçmek bilmeyen baş ağrısını bitiren yöntem...

Ayrıca stres de, baş ağrısının en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon, derin nefes alma gibi rahatlama teknikleri uygulanabilir.

Baş ağrınız varsa, ilk olarak nedenini belirlemek için bir doktora görünmeniz önemlidir. Baş ağrısının nedeni belirlendikten sonra, doktorunuz size uygun bir tedavi planı önerecektir.