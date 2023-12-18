Siğilleri tek seferde kurutuyor, bağırsakları temizliyor! Doğanın binbir derde deva gizli şifası...

Zincir marketlerin yanında vatandaşlar tarafından toplanarak küçük plastik kaseler içinde pazarda satılan Dağ Çileği'nin tazesi de kurusu da şifa deposu. Muğla ve Aydın yöresinin birçok bölgesinde yetişen dağ çileği, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından hem yüksek besin değeri, hem de şifa niyetine toplanıyor.