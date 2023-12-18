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Giriş Tarihi: 18.12.2023 13:21

Siğilleri tek seferde kurutuyor, bağırsakları temizliyor! Doğanın binbir derde deva gizli şifası...

Doğanın her köşesinde, birçok sağlık sorunu için adeta şifa kaynağı olan bir çare yatıyor. Bunlardan biri de dağ çileği. Mevsimi gelen dağ çilekleri, hem kurusuyla hem de tazesiyle adeta bedeni yenileyen bir etkiye sahip. İşte tüm vücudu yenileme gücüne sahip o meyvenin faydaları...

İHA
Siğilleri tek seferde kurutuyor, bağırsakları temizliyor! Doğanın binbir derde deva gizli şifası...

Ekim-Ocak aylarında ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen Dağ Çileği mevsimi geldi.

Zincir marketlerin yanında vatandaşlar tarafından toplanarak küçük plastik kaseler içinde pazarda satılan Dağ Çileği'nin tazesi de kurusu da şifa deposu. Muğla ve Aydın yöresinin birçok bölgesinde yetişen dağ çileği, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından hem yüksek besin değeri, hem de şifa niyetine toplanıyor.

Doğal ortamda yetişen Dağ Çileği'nin içerdiği zengin vitaminin yanı sıra, cilt siğillerinin düşmanı. Dağ çileğinin en önemli özelliği ciltteki siğil ve aknelere iyi gelmesi. Bunun yanında idrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı etkisi bulunuyor.

Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküp, ateş düşürürken, antioksidan özellikleri sayesinde dağ çileği gripten kansere kadar birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan dağ çileği, bu sayede damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu koruyor.

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Siğilleri tek seferde kurutuyor, bağırsakları temizliyor! Doğanın binbir derde deva gizli şifası...
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