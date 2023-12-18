Siğilleri tek seferde kurutuyor, bağırsakları temizliyor! Doğanın binbir derde deva gizli şifası...

Ekim-Ocak aylarında ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde doğal olarak yetişen Dağ Çileği mevsimi geldi.
Zincir marketlerin yanında vatandaşlar tarafından toplanarak küçük plastik kaseler içinde pazarda satılan Dağ Çileği'nin tazesi de kurusu da şifa deposu. Muğla ve Aydın yöresinin birçok bölgesinde yetişen dağ çileği, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından hem yüksek besin değeri, hem de şifa niyetine toplanıyor.
Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküp, ateş düşürürken, antioksidan özellikleri sayesinde dağ çileği gripten kansere kadar birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayan dağ çileği, bu sayede damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu koruyor.