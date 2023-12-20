Prof. Dr. Özlenen Özkan: Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadık

Kongreye yüz nakli alanında Asya kıtasını temsilen katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen 4 yüz nakliyle ilgili tecrübelerini aktardı. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ise dünyada ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleşen kadavradan rahim nakliyle ilgili tarihsel gelişimi ve deneyimlerini anlattı. Her iki sunum da bilim insanları tarafından büyük ilgi gördü.

ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞADIK

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, böylesi önemli bir uluslararası etkinlikte Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kongrede yüz, kol ve rahim nakli gibi kompozit doku nakilleriyle ilgili tecrübe paylaşımı yapıldı. Her merkez kendi uzmanı olduğu alanda sunumlar yaptı. Dünyada bu üç alanda birden çalışan tek merkez olduğumuz için Akdeniz Üniversitesi çok dikkat dikkat çekti. Bizim geldiğimiz bu nokta sadece üniversitemizin değil ülkemizin de sağlık alanında geldiği noktayı göstermesi açısından çok kıymetli." açıklamasında bulundu.

DÜNYADA SES GETİRMİŞTİ

Dünyada ses getiren süreç 8 Ağustos 2011'de başlamıştı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğindeki ekip, 23 yaşındaki Derya Sert'e kadavradan rahim nakli yapmış, Sert dünyada bu şekilde nakil yapılan ilk kişi olmuştu. Dünya tıp dünyasının gözlerini Antalya'ya çeviren rahim nakli sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Japonya'dan Endonezya'ya kadar birçok ülkede organ nakli üzerine çalışan birçok merkezden ziyaretler gerçekleşti. Ekipleri ağırlayan Prof. Dr. Ömer Özkan, konuyla ilgili tüm deneyimlerini yabancı heyetlerle paylaşmıştı.

AKDENİZ'İN İZİNDEN 35 ÇOCUK DOĞDU

Akdeniz Üniversitesi'nde rahim nakledilen Derya Sertise 31 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen embriyo transferi sonrası hamile kalmış ancak genç kadının hamileliğinin 8'inci haftasındaki kontrolünde, embriyo kalp atışlarının izlenememesi üzerine gebeliği sonlandırılmıştı. Beklenen bebek ise 4 Haziran 2020 tarihinde gelmişti. Derya Sert ve eşi Mustafa Sert oğullarına, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ismini vermişti. Bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi'nin deneyimlerinden yararlanarak yapılan rahim nakilleri sonrasında doğan çocuk sayısı 35'i geçti. Akdeniz Üniversitesi ise ikinci rahim naklini 27 Temmuz 2021'de yapmış ve 14 ay gibi rekor bir sürede sağlıklı bir bebek dünyaya gelmişti.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın dünya tıp literatürüne nakillerin ardından Nobel Ödülü alması için hiçbir engelin olmadığı kaydedildi.