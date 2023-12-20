Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Sarımsak kansere karşı koruyor
Giriş Tarihi: 20.12.2023

Sarımsak kansere karşı koruyor

DIŞ HABERLER
Sarımsak kansere karşı koruyor
Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak asırlardan beri hem sağlıklı olmak için hem de hastalıklara karşı kullanılıyor. ABD merkezli Healthy sitesi, bilimsel araştırmalara dayanarak sarımsağın faydalarına yer verdi. Antiviral, antibakteriyel, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahip olan sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği çalışma kapsamında ortaya çıktı. Sarımsak, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarımsak kansere karşı koruyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA