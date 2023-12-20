Sarımsak kansere karşı koruyor

Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak asırlardan beri hem sağlıklı olmak için hem de hastalıklara karşı kullanılıyor. ABD merkezli Healthy sitesi, bilimsel araştırmalara dayanarak sarımsağın faydalarına yer verdi. Antiviral, antibakteriyel, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahip olan sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği çalışma kapsamında ortaya çıktı. Sarımsak, kalp hastalığı ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok kronik hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.