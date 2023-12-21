Migren ataklarına dikkat! Beyninizdeki damarları tıkıyor: Eğer ataklarınız...

Yalçınkaya, kişiyi sosyal faaliyetlerden alıkoyan, işe gitmeyi engelleyen bir rahatsızlık olan migrenin toplumda yaygın görüldüğünü dile getirdi. Yapılan araştırmalarda her migren atağının beyne zarar verdiğini ortaya çıkardığına dikkat çeken Yalçınkaya, "O nedenle hastaların çok sık atak geçirmesini istemiyoruz. Ataklar beyinde damar tıkanıklığına sebebiyet veriyor. Hastalık ilerlemeden doktora başvurulmalı. Soğuk havalar migren ataklarının sıklığını artırıyor. O nedenle duş alıp çıkmayın, yeterli miktarda su tüketin" dedi.



KÖKTEN ÇÖZÜM YOK

Fazla ağrı kesici kullanımının migreni kronik hale getirdiğini açıklayan Yalçınkaya, "Migreni atak sıklığına göre tedavi ediyoruz. Ayın 10-15 günü ağrı varsa nöroloji uzmanından yardım alınmalı. Migreni tamamen ortadan kaldıran tedavi henüz yok ama ağrıların sıklığını ve şiddetini azaltabiliyoruz. Örneğin migren iğneleri ile güzel sonuçlar alıyoruz" ifadesini kullandı. Migrende genetik ve hormonal faktörlerin etkileri hakkında da bilgi veren Yalçınkaya, migrenin kadınlarda daha sık görüldüğünü, annede migren bulunuyorsa çocukta da olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydetti.