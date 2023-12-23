Aralıklı oruç ile formda kal

2023'ün popüler diyeti; aralıklı oruç oldu. Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nden Diyetisyen Melissa Uruçay, aralıklı oruç uygulayan kişilerin sadece zaman kavramına uymalarının yeterli olmadığını, sağlıklı besinler tüketilmeleri ve diyetin mümkünse bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılması gerektiğinin altını çizdi.Diyetisyen Uruçay, "Aralıklı oruç ne yediğinizden çok ne zaman yediğimizin önemli olduğu bir beslenme şeklidir. Vücudu dinlendirmeyi ve öğün arasını açmayı hedefleyen program, kilo vermek isteyen ama sık ara öğünlerden sıkılanların tercihi. Aralıklı orucun hedefi metabolizmayı hızlandırmak. Özellikle açlık döneminde yağ yakımı hızlanır ve kilo verme kolaylaşır" dedi. Uruçay, ayrıca yapılan son çalışmalarda insülin direnci tedavisinde aralıklı orucun olumlu etkilere sahip olduğunun da ortaya çıktığını söyledi.Uruçay, selülitten kurtulmanın yolunun ise iyi beslenmeden geçtiğini belirterek, "Selülit, östrojen hormonunun etkisiyle oluşur. Bu yüzden kadınlarda görülme sıklığı erkeklere göre daha fazladır. Dolaşımın bozulması ile dokular beslenemez ve elastikiyetini kaybeder. Böylece deride portakal kabuğuna benzeyen çökmeler meydana gelir. Sık sık kilo değişimi yaşamak, kafeinli içeceklerin aşırı tüketimi, dengesiz beslenme ve hareketsizlik gibi faktörler selülit oluşumunu artırıyor" dedi.Diyetisyen Uruçay, aralıklı oruç çeşitlerini şöyle sıraladı:En popüler olan ve en sürdürülebilir yöntemdir. 8 saat yemek yeme ve 16 saat açlık süresi olmalıdır. Günlük yeme düzeninizi 11:00-19:00 gibi 8 saatle sınırlandırmayı içerir. Beslenmenizi belirli bir saate sığdırmayı amaçlar. Yeme saatlerinde sağlıklı beslenme kurallarını uygularsanız, yöntem verimli hale gelir.Haftanın 5 günü normal beslenirken, haftanın birbirini takip etmeyen 2 günü kadınlar 500-600 kalori, erkekler ise 700-800 kalori ile tek öğün beslenmelidir. Kalan 5 gün tamamen serbest beslenme uygulanır. Sürdürülebilir değildir.En zor ve en az tercih edilen yöntemdir. Normal beslendiğiniz bir günün ardından 24 saat açlık süresi olmalıdır. Bu 24 saati ise açlık saatlerinde tüketilebilen kalorisiz içecekler ile geçirmek gerekmektedir.Diyetisyen Uruçay, kimlerin aralıklı oruç yöntemiyle diyet yapamayacağını şöyle sıraladı:Hamile ve emziren kadınlar18 yaşından küçüklerTip 1 diyabet tanısı almış kişilerHipoglisemi yaşayan bireylerYeme bozukluğu geçmişi olan bireylerTansiyonu normalden düşük seyreden bireylerÇok zayıf bireyler (Beden Kitle İndeksi 18'den küçük olanlar)