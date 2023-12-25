Ameliyatla boy ne kadar uzar?

Günümüzde, insanlar estetik ve kişisel gelişim konularına daha fazla önem vermeye başladı. Bu eğilim, boy uzatma cerrahisine de sıçradı. Boy uzatma cerrahisi, modern tıbbın sunduğu yüksek teknoloji ve uzmanlıkla, bireylerin fiziksel görünümlerini iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Ancak, her cerrahi müdahalede olduğu gibi, bu süreç de dikkatlice değerlendirilmeli ve uzman bir cerrah tarafından yönetilmeli.Tam da bu kapsamda Özel Bağcılar Şafak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür İsmail Türk ile boy uzatma operasyonlarını konuştuk. Op. Dr. Türk, "Boy uzatma cerrahisi, genellikle bacak kemiklerinde yapılan cerrahi müdahaleleri içerir. Cerrahi süreç, kemiklerin nazikçe kırılarak (osteotomi) kademeli olarak uzatılmasıyla gerçekleşir. Modern teknikler, bu işlemi daha güvenli ve daha az invazif hale getirir. Bu operasyonlarla uyluk (femur) kemiğinde 8 santimetreye, kaval (tibia) kemiğinde 6 santimetreye kadar boyu uzatmak mümkün" dedi.Op. Dr. Türk, boy uzatma operasyonlarının kimlere uygulanabileceğini ise şöyle açıkladı: "Boy uzatma operasyonlarının herkes için uygun olmadığını belirtmek isterim. Bu cerrahi genel hatları ile fiziksel olarak sağlıklı, kemik gelişimini tamamlamış 20-45 yaş aralığındaki bireylere uygundur. Bir değerlendirme sürecinden geçildikten sonra, cerrahi uygun adayları belirler."Hangi yöntemle boy uzatma operasyonlarının yapıldığıyla ilgili ise Op. Dr. Türk, "Boy uzatma cerrahisinde kullanılan yöntemler zaman içinde gelişmiş ve değişmiştir. Temel olarak internal (kemik içinden müdahale), eksternal (kemik dışından müdahale) ve kombine yöntemler olarak ayrılıyor" diye konuştu.Op. Dr. Türk, boy uzatmak için uygulanan yöntemleri şöyle sıraladı:Kemikleri nazikçe kırma ve birbirinden uzaklaştırma esasına dayanır. Kırılan kemikler, bir çerçeve yani ilizarov çerçevesi ile sabitlenir. Çerçeve üzerinden kademeli olarak uzatma yapılır, uzama kemikler arasında oluşan boşluk doldurularak yeni kemik oluşumu ile gerçekleşir.Temelde modifiye edilmiş bir ilizarov çerçevesi ile uzatma gerçekleştirilir. Bu yöntem, cerraha planlamada ve ameliyat sırasında daha fazla doğruluk ve hassasiyet sağlar ve genellikle kemiklerde şekil bozukluğunun (deformite) da eşlik ettiği kısalık durumlarında kullanılır.Bu yöntemde, kemik uzatma işlemi kemik içerisine yerleştirilen bir çivi (nail) ve dışardan bu sistemi destekleyen bir fiksatör kullanılarak gerçekleştirilir. Uzama bu dış cihaz üzerinden kontrol edilir ve nihai uzama miktarına ulaşıldığında fiksatör çıkarılarak çivi üzerinden yük verdirilir.Modern bir yöntem olan Precice, kemik içine yerleştirlen uzayabilme kapasitesine sahip bir çivi (nail) aracılığıyla kemik uzatma işlemini yönetir. Dışarıdan uzaktan kontrol edilebilen bu cihaz, cerraha daha hassas ve kontrol edilebilir bir denetim sağlar.Cerrahi sonrası bakımın, hastanın iyileşme sürecini hızlandırmak ve herhangi bir komplikasyonu önlemek için önemli olduğunu belirten Op. Dr. Türk "Fizyoterapi, düzenli kontroller ve uygun bir rehabilitasyon programı, hastaların cerrahi sonrası en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Cerrahi sonrası fizyoterapi ameliyat programının parçası olarak rutin uygulanmaktadır" dedi.Boy uzatmada kullanılan her bir yöntemin avantajları ve dezavantajları olduğunu belirten Op. Dr. Türk, "Hastalar, uygun yöntemi belirlemek için cerrahlarıyla detaylı bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, boy uzatma cerrahisinin herkes için uygun olmadığı ve dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir seçenek olduğudur" dedi.Boy uzatma cerrahisinin psikolojik etkilerini de dikkat çeken Op. Dr. Türk "Boy uzatma cerrahisi, bireylerin özgüvenini artırabilir ve sosyal ilişkilerini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, hastaların gerçekçi beklentilere sahip olmaları önemlidir. Operasyon, sadece fiziksel görünümü değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal sağlığı da etkileyebilir" diye konuştu.