Kanseri nokta atışıyla yok ediyor

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Seçilmiş Başkanı ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Atalar, 'stereotaktik radyocerrahi' yani 'nokta atışı' yla ilgili yeni tedavileri anlattı.Kanser tedavisinde, çok uzun yıllardır 'radyoterapi' yani ışın tedavisi kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Atalar, "Daha önce çok geniş alanlar üzerine uyguladığımız radyoterapiyi bugün teknolojik gelişmeler sayesinde çok küçük hedeflere dahi uygulayabilmekteyiz. Halk arasında 'nokta atışı' olarak da tanımlanan 'stereotaktik radyocerrahi' yöntemi sayesinde çok küçük veya ulaşılması zor noktalardaki tümörlere dahi ulaşıp onları tamamen yok edebiliyoruz" dedi.Bu teknik sayesinde aynı anda birkaç bölgeyi dahi kısa sürede ışınlayabilmenin mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atalar, şunlara dikkat çekti: "Diyelim ki, hastanın vücudunda üç farklı bölgede tümör var ve bu tümörlerin tamamına bir an önce lokal bir tedavi uygulayıp, sistemik tedaviye başlamak istiyoruz. Bu durumda bu üç ayrı bölgede 3 tümör için 3 ayrı cerrahi uygulamak hasta için kolay olmayan ve iyileşme süresi uzun olabilecek bir yöntem olacaktır. Halbuki radyocerrahi sayesinde bu üç farklı bölgeye nokta atışı sayesinde tümörü yok etmek mümkün olabilir."PROFDr. Atalar, bu yeni teknoloji sayesinde hastaya kesi, anestezi veya iğne yapmadan farklı bölgelere yüksek dozda radyasyon verilip, tümörün kontrolünün sağlanabildiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Atalar, "Hepsinden önemlisi bunun ardından hastamız hemen ertesi gün alması gereken diğer tedavilere başlayabilir. Ayrıca bu yöntemin gelişmesi sayesinde artık erken evre akciğer ve prostat kanserlerinde, beyin metastazlarında cerrahi ile aynı sonuçlara ulaşıyoruz" dedi."SON yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle az sayıda metastazı olan kanser hastalarında tüm metastazlara uygulanan stereotaktik radyocerrahi sayesinde yaşam sürelerinin uzadığı gösterilmiştir" diyen Prof. Dr. Atalar, şunları söyledi: "Gerek erken evre akciğer kanserinde gerekse erken evre prostat kanserinde yapılan çalışmalarda cerrahiye oranla yan etkilerin çok daha az olması sebebi ile hastalar tarafından tercih edilen bir tedavi metodu olmuştur."PROF. Dr. Atalar, artık 'stereotaktik radyocerrahi' gibi ileri teknolojilerin kullanıldığı hastalarda daha az yan etki ile daha etkin bir tedavi yapabildiklerinin de altını çizerek "Ancak elbette ki bu teknolojiler çok gelişmiş cihazlarla uygulanabiliyor. Şanslıyız ki ülkemizde çok gelişmiş cihazlar mevcut, ama burada dikkat edilmesi gereken deneyimli bir ekip olmadan sadece gelişmiş cihazlar ile tedavi yapılamayacağıdır. Bu ileri teknikleri kullanırken azami dikkat ve maksimum deneyim gerekmektedir" dedi.