En zararlı iki uyku pozisyonu

Rus rehabilitasyon ve mekanik terapi uzmanı Dr. Vladimir Bondarenko, insan vücudu için çok tehlikeli olan iki uyku pozisyonu konusunda uyardı. Independent sitesinin haberine göre Bondarenko çalışmasını 'Vücut sadece uyku sırasında kendini toparlar. Eğer uyku pozisyonu yanlışsa, kişi uykudan sonra bile kendini rahat hissetmeyecektir' sözleriyle özetliyor. Rus uzmana göre ilk en zararlı uyku pozisyonu televizyon karşısında uyumak. Bu kan akışında ve solunumda bozukluklara neden olur. İkinci pozisyon ise 'baş geriye doğru eğik olarak uyumak' şeklinde tanımlanıyor. Kişi dengesiz bir yastık kullanabilir ve uyuduktan sonra başı arkaya doğru eğilir. Bu pozisyonda horlamaya başlar, burun ve boğazdan nefes alıp vermesi bozulur.