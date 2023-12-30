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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Tansiyonla savaşta ilaçsız çözüm

Türk bilim adamı, tansiyon hastalarını yakından ilgilendiren yeni bir tedavi yönteminin detaylarını SABAH’a anlattı

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Tansiyonla savaşta ilaçsız çözüm
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, tansiyon hastalarının tedavisine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Prof. Yazıcıoğlu, "Renal denervasyon" adı verilen tedavi yönteminin geliştirildiğini ve bunun yüksek tansiyonla mücadelede devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, "Tansiyonunu kontrol altına alamayanlar bu yenilikçi tedaviye başvurmalı" dedi.



TEDAVİDE YENİ DÖNEM
Yazıcıoğlu, "Renal denervasyon, genellikle lokal anestezi altında, minimal invaziv (küçük kesilerle yapılan) bir işlemdir. Doktor, bir kateteri damarlarınızdan böbreklerinize kadar ilerletir ve buradaki sinirleri etkisiz hale getirir. Bu işlem genellikle bir saat kadar sürer ve hastalar çoğunlukla aynı gün içinde eve dönebilirler. Bu tedavi, ilaçlara dirençli, yüksek tansiyonu olan hastalar için umut vericidir. Birçok hasta için ilaç tedavisi yeterli olmazken, renal denervasyon bu hastalara yeni bir seçenek sunar. Ayrıca, bu yöntem ilaçlara bağlı yan etkileri azaltabilir" ifadelerini kullandı.
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Tansiyonla savaşta ilaçsız çözüm
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