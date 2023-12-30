Türkiye’deki devlet kurumlarında bir ilk! DEÜ’nün GETAT merkezinde ozon sauna uygulaması hizmete girdi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık bilimlerinde yenilikçi uygulamaları, fiziki ve teknik altyapısıyla bu alanda Türkiye'nin en önemli markalarından birisi olarak dikkat çekiyor. Balçova ilçesinde bulunan 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde, bölgeyi bir sağlık üssüne çeviren Tıp Fakültesini, Araştırma Uygulama Hastanesi'ni ve birçok araştırma merkezini bünyesinde barındıran DEÜ, oluşturduğu sağlık ekosistemiyle hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. DEÜ'nün sağlık yerleşkesinde bulunan ve geleneksel tedavi yöntemlerini bilimle buluşturan DEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT), son olarak 'Ozon Sauna Kabini' adı verilen uygulamayı hizmete aldı. Başta cilt rahatsızlıkları olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan uygulama, derinin ölü hücrelerden arındırılarak yenilenmesini; yumuşak, pürüzsüz ve daha dirençli bir yüzeye sahip olunmasını sağlıyor. Özellikle selülit, zayıflama ve bölgesel incelme tedavisinde kullanılan uygulama, tek kişilik buharlı kabin içinde, yüksek ısı eşliğinde vücuda ozon ve oksijen gazı verme yöntemi olarak tanımlanıyor.

KAPSAMLI BİR TEDAVİ ARACI

GETAT'ın Ozon Terapi biriminde Türkiye'deki devlet kurumlarında bir ilk olarak hizmete alınan uygulamayı tanıtan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ozon Sauna Kabininin vücutta yarattığı rahatlama hissinin ötesinde; soğuk algınlığı, kireçlenme, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetlerde de yardımcı bir tedavi aracı olarak kullanılabileceğini kaydetti. DEÜ olarak kamu yararı kapsamında çağın ihtiyaçlarını takip ettiklerini ve bu yönde çözümler geliştirdiklerini aktaran Rektör Hotar, "Bu kapsamda GETAT merkezimiz bünyesinde Türkiye'de kurum bazında bir ilk olarak hizmete aldığımız Ozon Sauna Kabinini de vatandaşlarımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ozon Sauna uygulamamız, tek kişilik buharlı kabin içinde, yüksek ısı eşliğinde vücuda ozon ve oksijen gazı verme yöntemidir. Özellikle zayıflama ve selülit tedavisinde kullanılan modern ve yenilikçi bir tıbbi uygulamadır. Uygulama seansları yarım saatten 10-12 seans şeklinde yapılıyor" dedi.

GETAT'A YOĞUN İLGİ

GETAT merkezinde, DEÜ'nün yetkili ve uzman hekimleri tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tanı ve tedavi yöntemlerini etik ilkeler doğrultusunda hizmete sunduklarını ifade eden Rektör Hotar, "Hizmete girdiği dönemden bu yana yoğun taleple karşı karşıya olan GETAT merkezimiz, sertifikalı hekimler eşliğinde farklı alanlardaki uygulamalarıyla bugüne kadar yüzlerce hastaya şifa oldu. Kupa uygulaması, Ozon Uygulaması, Proloterapi Mezoterapi, müzik terapi, hipnoz ve akupunktur merkezde uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinden bazıları olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda gerek sağlık turizmi gerekse sağlıkta kümelenme modeli ile bütünleştirdiğimiz Araştırma Üniversitemiz, yerel ve ulusal sağlık politikalarını destekleyecek yatırım ve girişimlerine devam ediyor" bilgisini paylaştı.

SELÜLİT TEDAVİSİNDE ETKİLİ

DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi ve GETAT Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. İsmail Eseoğlu, deri ve deri altındaki dokuların oksijenlenmesinin ve dolaşımın azalmasının bir sonucu olarak selülit oluşumlarının meydana geldiğini belirtti. Uygulamayı tanıtan Eseoğlu, "Selülit derinin alt tabakasında, yağ dokusunun hemen çevresinde oluşan ve derinin üst bölümünde pütür pütür görüntü bırakan bir hastalıktır. Hücrelerdeki atık maddelerin uzaklaştırılması, deri altı yağ dokusunun oksijenlenerek dolaşımının artması, yağların yakılması ve dokuların sağlıklı hale getirilmesi amaçlanır. Adeta oksijenle yıkanan dokular çok daha pürüzsüz, temiz ve sağlıklı hale gelir. Ozon Sauna ise bu selülit tedavisinde kullanılan modern ve yenilikçi bir tıbbi uygulamadır. Ozon Sauna, derinin ölü hücrelerden arınarak yenilenmesini; yumuşak, pürüzsüz ve daha dirençli bir yüzeye sahip olmasını sağlar" ifadelerinde bulundu.

SAĞLIKLI ZAYIFLAMA

Ozon Sauna uygulamasının, böbreklerin 24 saat boyunca çalışmasını gerektiren ağır metallerin boşaltım işini, terleme yoluyla 15 dakikada gerçekleştirdiğine değinen Eseoğlu, Ozon Saunanın sağlığı kötü yönde tehdit eden yağların, yağ asitlerinin, metabolik elementler ile zararlı toksinlerin kalbe yüklenmeden vücuttan atılmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Bu uygulamanın vücudun aşırı yağlanmasını önleyerek, zayıflamayı kolaylaştırdığı ifade eden Eseoğlu, "Ozon Sauna ile ısı, derinin 4 ile 6 santimetre altına nüfuz eder. Böylelikle yağ parçaları arasında birikmiş olan toksinlere rahatlıkla ulaşılır. Ozon Sauna, buharlı klasik saunaya göre 7 kat daha fazla terleme sağlar. Ozon Sauna ile 30 dakikalık bir seansta 600 gram ter atabilirken, vücudunuz ise aynı süredeki seansta 200 ile 450 arasında kalori harcar" bilgisini paylaştı.