Sağlıklı bir yılbaşı sofrası

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Betül Merd, yılbaşı sofraları için önerilerde bulundu. Merd "Yılın son gününe erken başlanmalı, sabah mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Gece yoğun geçeceği için kahvaltı kesinlikle es geçilmemelidir. Kahvaltıdan 1-2 saat sonra en az bir saat açık havada tempolu yürüyüş yaptıktan sonra 1-2 saat dinlenilmelidir. Yemek alışkanlıklarında değişiklik yapılmamalıdır. Öğlen yemeğinde 1 porsiyon az zeytinyağlı sebze yemeği ile 1 su bardağı yoğurt tüketmek sağlıklı bir seçim olacaktır. Gün içerisinde kan şekerinin dengeli olması ve metabolizma hızının yavaşlamaması için ara öğünlerde meyve ile 10-15 fındık veya badem ya da 2-3 adet ceviz, 1 bardak süt tüketilebilir" dedi.Açlığın aşırı miktarda besin tüketimine neden olduğunu söyleyen Merd, şöyle konuştu: "Bunun için akşam yemeğinden önce ara öğün yapılmalıdır. Mesela akşam yemeğinden önce yenecek bir porsiyon çorba açlık düzeyini düşürecektir. Yılbaşı günü dışarda yenecekse menüler iyi incelenmeli, sağlıklı besinler tercih edilmelidir. Yılbaşı sofrasında beyaz et tercih edilmeli (balık ya da tavuk-hindi), zeytinyağlı sebze yemekleri tüketilmelidir. Beyaz etin yanında tüketilecek salata doğru bir tercih olacaktır. Ana yemekte hindi eti iyi bir tercih olabilmektedir. Hindi eti, kırmızı et ve tavuğa göre yağ oranı düşüktür, daha yüksek protein içermektedir. Hindi etinde bulunan çinko bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara vücudun daha dirençli olmasını sağlamaktadır. Fosfor ve magnezyum açısından zengin hindi eti sağlıklı bir tercihtir."YILBAŞI gecesi beslenme açısından bazı kurallara uymanın önem taşıdığını belirten Merd, bu kuralları şöyle sıraladı:Yılbaşı sofrasında yemekler küçük porsiyonlar halinde yavaş yavaş yenilmeli.Yüksek tansiyon sorunu yoksa içecek olarak maden suyu, mevsim meyvelerinin sıkılmış suları içilmeli.Her yiyeceğin tadına az miktarda bakılabilir ancak aşırı miktarda yiyerek mide zorlanmamalı.Alkol tüketimi sınırlandırılmalı.Yemekten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde taze meyve ve kuruyemişler aşırı miktarda tüketilmemeli.Gün içinde ihtiyaca göre 10-12 bardak su içmeye özen gösterilmeli.Sebze çorbasıFırında hindi dolması (sebze garnitürleri ile birlikte servis edilebilir)Fırında peynirli, ıspanaklı, patatesli börekYoğurtlu karnabaharBulgurlu salataKaşarlı, dil peynirli, beyaz peynirli kanepeler.Bal kabaklı muhallebiYılbaşı menüleri birbirinden lezzetli yemeklerle süsleniyor. Geleneksel hale gelen hindinin bulunduğu keyifli bir menü ise yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi. Uzman Diyetisyen İrem Aksoy, "Düşük yağ içerikli bir hayvansal ürün olması düşük yağlı beslenme isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Yüksek, kaliteli protein ve elzem aminoasitleri içeriyor olması hindinin hem sağlık hem de kilo kontrolü için önemli bir yere sahip olduğunu doğrulayabilir. Aynı zamanda az yağlı bir hayvansal protein kaynağı olması uzun vadede doygunluk sağlayarak iştah kontrolü üzerinde de etkilidir. Kalp sağlığını da korumaktadır" dedi.Hindinin, serotonin salınımının artmasını destekleyen triptofan aminoasidinden de zengin olduğunu söyleyen Aksoy, "Bu nedenle stres seviyelerini düşürmeye, odaklanmayı ve uyku kalitesini artırmaya olan faydaları sayesinde ruh sağlığını destekler. B grubu vitaminleri, selenyum, çinko, demir ve fosfor içeriği sayesinde bağışıklığa, iyi hissetmeye destek olabilecek ve yaşlanmayı geciktirebilecek içeriğe sahiptir" dedi.