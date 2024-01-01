Karbonhidratlı beslenme kilo aldırmadı

Karbonhidratları kısıtlamaya odaklanan diyetler onlarca yıldır kilo vermenin anahtarı olarak lanse ediliyor. Ancak düşük karbonhidratlı diyetlerin hepsinin zayıflatmadığı ve hatta bazılarının kilo almaya bile yol açabildiği son araştırmayla ortaya çıktı. Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar üç farklı sağlık veri tabanından 123 bin 300 kişiyi inceledi. Katılımcılar beş tür düşük karbonhidratlı diyetten birini yediler ve kilo kaybı ve vücut kitle indeksi (VKİ) 20 yıl boyunca her dört yılda bir takip edildi. Yalnızca bitki bazlı gıdalar ve yulaf ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllı karbonhidratlar açısından zengin, düşük karbonhidratlı bir diyet uygulayan katılımcıların kilo verdikleri veya kilolarını korudukları ortaya çıktı.