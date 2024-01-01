Pişmanlıkla uyananlara yeni yıl detoksu

Yeni yıla kimimiz ailemizle geniş sofralarda kimimiz ise yaptığımız rezervasyonlarla mekanlarda girdik... Özel Bağcılar Şafak Hastanesi Diyetisyeni Melissa Uruçay, "Pek çoğumuz yılbaşı akşamı büyük bir sofrada, geniş bir menünün olduğu akşam yemeği isteriz. Ana yemekten pilava, salatalardan mezelere, kuruyemişlerden meyvelere, tatlılardan kalorili içeceklere kadar gece boyu yenmesi için masada kalacak sofralar hazırlarız. Ancak fazla ve kalorili beslenme kişiye rahatsızlık verebiliyor. Ve yeni yılın ilk sabahı 'çok yedim' pişmanlığıyla uyanabiliyoruz" dedi.Diyetisyen Uruçay, yeni yılın ilk günü yapılacakları listeledi. İşte o liste:Yeni yılın ilk günü kahvaltıda kaçamak yapmamaya çalışın. Yumurta ve peynir gibi proteinli besinler tokluk vereceği için önceliğiniz olsun.Kaçamaklar ödem yapar. Mutlaka ertesi gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin.Alınan fazla kaloriyi harcamak için uzun bir yürüyüş yapın. En az 1 saat tempolu bir yürüyüş yağ yakımını destekleyecektir.Akşam yemeğinde taze sebzelere salatalara yer verin. Çorba, zeytinyağlı sebze yemeği gibi hafif besinleri tüketip toparlamaya çalışın.Midenizi rahatlatmak için rezene, nane çayı içebilirsiniz.Yılbaşı gecesi karbonhidrat ve tuz içeren besinlerde aşırıya kaçtıysanız vücudunuz su tutmuş olabilir. Bu durumda kiraz sapı çayından faydalanabilirsiniz.Diyetisyen Uruçay, ölçüyü kaçırıp, yeni yıl sabahı fazla yemenin pişmanlığı ile uyananlara detoks diyeti verdi. Uruçay "Programı uygularken mutlaka bol bol su içmeyi unutmayın. Detoks programı kronik hastalığı olan bireyler için uygun değildir. Ve en fazla 3 gün uygulanmalıdır" uyarısında da bulundu. İşte o reçete:3 yemek kaşığı sade probiyotikyoğurt1 parmak kalınlığında 1 dilimananas5-6 adet çiğ badem1 tatlı kaşığı chia tohumuTarçın1 fincan şekersiz kiraz sapı çayıSınırsız kabak çorbasıBol yeşillikli mevsim salata (1 tatlıkaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı elmasirkesi ile)1 fincan şekersiz yeşil çay1 orta boy elma2 tam ceviz içi6-7 yemek kaşığı zeytinyağlı sebzeyemeği1 su bardağı ayranBol yeşillikli mevsim salata(1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemekkaşığı elma sirkesi ile)1 fincan şekersizkiraz sapı çayı2 adet orta boy kabak1 adet domates1 adet soğan1/2 demet maydanoz3 yemek kaşığı bulgur ya da kinoa2 yemek kaşığı zeytinyağıNane, pulbiber, tuz, karabiber, zerdeçal, kimyon2 diş sarımsak7 bardak suTüm malzemeleri bir tencerede kaynatın. Sebzeler yumuşayınca blenderdan geçirin.Diyetisyen Uruçay, ertesi gün sofrasıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:Paketli gıdaları ve gazlı içecekleri tüketmeyin.Yemeklerinizi hazırlarken kızartma veya kavurma yerine haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Izgara et ve fırında sebze gibi hafif yemekler kurtarıcı olacaktır.Yemeğinizin yanında salata mutlaka olsun. Bol yeşillikli karışık bir salata tüketmek önceliğiniz olsun.Yoğurdu sofradan eksik etmeyin. Kızartma yerine yoğurtlu veya sebzeli olanları tercih edin.Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin.Kavrulmuş kuruyemişler daha tuzlu ve daha yağlı olduğu için tercihinizi çiğ kuruyemişten yana kullanın. Leblebi, kuru üzüm, çiğ fındık, tuzsuz badem tüketebilirsiniz.Tatlı seçimlerinizi hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılardan yana kullanın.Uyumadan en az 2 saat öncesinde yeme içme eylemini durdurmalısınız.