Uzun ve sağlıklı yaşamın 5 sırrı

Yeni yıla merhaba demişken uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşam için dikkat edilmesi gereken 5 unsuru paylaştı. Avustralya merkezli bilim haberi sitesi ScienceAlert'ün farklı araştırmalardan derlediği haberinde, uzun ve sağlıklı bir ömür için 5 temel noktaya dikkat çekildi:
1- Bitki bazlı besinleri tercih edin:
Araştırmalar, bitki bazlı gıdalarla beslenmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamla ilişkili olduğunu gösteriyor.
2- Sağlıklı bir kiloyu hedefleyin:
İltihaplanma ve hormonal bozukluklara neden olan obezite, ömrü kısaltan sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği için kilo kontrolü önemli.
3- Düzenli egzersiz yapın:
Düzenli egzersiz, sizi kronik hastalıklara karşı korur, stresinizi azaltır ve ruh sağlığınızı iyileştirir.
4- Sigara içmeyin:
Sigara içmek vücuttaki neredeyse her organı etkilediği gibi kanser, kalp hastalığı ve diyabet olasılığını artırır.
5- Sosyalleşmeye öncelik verin:
Sosyal bağlar da daha sağlıklı ve uzun yaşamak için psikolojik açıdan destekleyici nitelikte.