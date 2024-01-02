Yoksa gençlik iksirini bulduk mu?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kozmetoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Akman, medikal estetik dünyasındaki yeni yıl trendlerini benimle paylaştı. 'Gençlik iksirini yoksa bulduk mu ?' sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Akman, "Güzellik iksirini galiba bulduk" dedi.Prof. Dr. Akman, yeni yılda sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için uygulanabilecek gözde yöntemleri şöyle sıraladı: "Cildimizin içindeki doğal ve en ihtiyaç görülen hyaluronik asit, kollajen, peptidler, polinükleotidler, eksozomlar ve cilt tonu düzenleyici ürünlerle ile nem bombası yaratabilirsiniz. Nem bombası, yüzde statik kırışıklıkların açılmasını sağlayarak, sağlıklı genç bir cilt görünümü oluşturur. Ayrıca hızlı etkili toksin uygulamaları ile de hareketli kırışıklıklarımız açılarak, cildimiz dingin ve parlak bir görünümüne kavuşabilir."2024'te uygulanacak gençlik iksirlerini Prof. Dr. Akman şöyle anlattı: "Altın iğne radyofrekans uygulaması kısa ve uzun dönem etkileri ile yaz kış uygulanabilir. Yine mezoterapi, PRP, PRF gibi işlemler ile kombine uygulamalar derinin farklı katlarındaki sarkma ve kollajen eksikleri durumlarında etkinliği arttıracaktır. Yine kış dönemi olması ile de yüzeysel peeling uygulamaları ile de derideki ton farklılıkları, tek başına veya diğer uygulamalar ile kombine edilerek giderilebilir."Prof. Dr. Akman, 2024'te LED ışık sistemlerinin evlerde ve havaalanları, toplu alışveriş ve taşıma alanlarında bile uygulanabileceğini belirterek "Kolejen sentezini arttırıyor. Dalga boyu ile gençleşiyoruz. Kırmızı dalga boyu güzelleşmek için kullanılıyor" dedi.Prof. Dr. Akman, 2023'te kozmetik dermatolojide hangi uygulamaların zamansızlık çağını başlattığını şöyle sıraladı:Neredeyse yılda bir kez toksin uygulaması ile kırışıkların oluşumu engellendi.Ağır iz bırakan çıbanlaşan sivilceler, ağızdan ağır ilaçlar kullanmaya gerek kalmadan lazer ile kısa sürede iz kalmadan iyileştirildi.Taşınabilir ultrason eşliğinde dolgu yapımı ve istenmeyen körlük gibi komplikasyonların gelişimi engellendi.İnsanın kendinden yani otolog olarak yağından veya kanından eksozom ve dolgu ürünlerinin elde edilmesi ve bu ürünlerin biyodolgu olarak gençleşmede kullanılması.PRP yerine PRF'nin yani katkı maddesi içermeyen tamamen doğal trombosit süspansiyonlarının gerek gençleşmede gerekse yara iyileşmesi ve saç tedavilerinde kullanılması.Yüz germe ve toparlamada kullanılan dolguların kanserojen olası içeriklerinin yerine non iyonik özel bağlarla oluşturulan dolgu ürünlerinin kullanımının yaygınlaşması.Peki 2024'ün geçen yılı bile sollayacak yeni güzellik trendleri neler? Prof. Dr. Akman, yeni yılın kozmetik estetikteki yeni trendlerini şöyle sıraladı:Eksozom ve kök hücre uygulamaları ve bu özel içerikleri harekete geçirecek kombine uygulamalar deri, saç ve tırnağımızın yanı sıra genel sağlığımız ve tüm hücrelerimizin, vücudumuzun gençleşmesi için farklı yollardan ve daha yaygın olarak uygulanacak.Çevresel kirlenme ve güneş hasarını azaltmaya yönelik sağlıklı bir cilt bariyeri için mikrobiyomumuzu destekleyen ve koruyan cilt bakım ürünleri kullanılacak. Doğal ve yapay zararlı ışık kaynaklarının etkilerini azaltan dışardan, ağızdan ve damardan antioksidan, antiaging, longevity ürünlerin kullanımı yaygınlaşacak.Genetik analizlerimiz yapılarak yaşlanma ile ilişkili gelecek olası durumumuz belirlenerek ihtiyacı olan kişiye özel beslenme, ağızdan ve damardan takviyeler, bakım protokolleri ve kozmetik uygulama seçimleri tasarlanacak.LED ışık sistemleri, kırmızı ışık tedavisi gibi solaryumun yerini alacak ve kollajen sentezini arttırmak, sağlıklı cilt ve saçlar için rutin olarak kliniklerde, evlerde ve havaalanları, toplu alışveriş ve taşıma alanlarında uygulanabilecek.Prof.Dr. Akman, gerçek güzelliğin kişinin kendi ruhunda gizli olduğunu da belirterek, "Herkesin kendine özgü bir güzelliği var. Önemli olan da bu" dedi. Ve en basit uygulamalarla nasıl daha güzel olunacağının ipuçlarını ise şöyle verdi: "Yüzümüzü sabah akşam yıkayıp, alerjik çocukların dahi kullanabileceği hyaluronik asit içeren bir ürün ile nemlendirelim. Çocuklar ve gebeler için de kullanılabilecek aile boyu bir güneşten koruyucu ürün ile cildimizi dış etkenlere dayanıklı hale getirelim. Akdeniz usulü beslenelim, yürüyüş ve nefes egzersizleri yapalım, sevdiklerimiz ile sohbet edelim, geçmişi ve geleceği düşünmek yerine anda kalalım ve mutlu olalım."