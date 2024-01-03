11 yaşında ikinci kitabını yazdı

FethiyeMerkez Atatürk Ortaokulu ve Fethiye Bilim Sanat Merkezi 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Elif Sıla Bozyiğit, "Dostluk Kampı" isimli kitabından sonra 'Gizemli Hazinenin Peşinde' adlı ikinci kitabını yazdı. Henüz 6'ncı sınıfta olan Bozyiğit, "Fethiye'de bir maceraya hazır mısınız?" sloganıyla yazdığı kitabında kültür ve turizm zengini Fethiye'yi geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Fethiye'de her ortaokul ve ilkokulun kütüphanesine 10'ar kitap bağışlayan Bozyiğit, kitabın gelirini SMA hastası çocuklara bağışlayacağını söyledi. Hayallerini gerçekleştirdiği için çok mutlu olan Elif Sıla Bozyiğit, "Hayal gücümü farklı kişilerle paylaştığım için çok mutluyum. Yaşadığım yer olan, kültür ve turizm zengini Fethiye'yi geniş kitlelere tanıtabilmek amacıyla yazdığım kitabımı okuduğunuz için çok teşekkürler. Kitaptan kendi adıma bir kâr istemedim. İstedim ki öğrenci kardeşlerim, ablalarım, abilerim okuyabilsin. Fethiye'deki tüm öğrencileri kitabımla buluşturmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Büyüklerimin ellerinden öper, küçüklerime de selam ederim. Hepinizi seviyorum" diye konuştu.