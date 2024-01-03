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Giriş Tarihi: 3.1.2024 14:29

Acillerde, hastalık izdihamı! Hastaneye başvuru oranlarında yüzde 50 artış

Dünya koronavirüs salgınını binlerce insanın hayatını kaybetmesiyle geride bırakırken, virüs yeni yeni enfeksiyon rahatsızlıklarını da ortaya çıkardı. Başta Diyarbakır olmak üzere bölgede, daha çok çocuklarda görülen enfeksiyon nedeniyle hastanelerin acilleri tıka basa doldu. Uzmanlar yeniden maskeye dikkat çekerken, belirtiler ise aynı; öksürük, ateş ve halsizlik.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Acillerde, hastalık izdihamı! Hastaneye başvuru oranlarında yüzde 50 artış

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, yeni yılın ilk günlerinde beklenmeyen bir hasta yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Şehirdeki devlet ve özel hastanelerin acil servisleri dolup taştı. Yüzlerce aile, çocuklarını muayene ettirmek için hastanenin acil kısmına akın etti. SABAH'a konuşan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp uzmanı Dr. Yenal Karakoç, hastanelerde enfeksiyon etkisiyle yoğunluğun yaşandığına dikkat çekerek, "Acil servislere başvuru yapan hastalardan covid dönemindeki gibi test alınmıyor. Başvuruların çoğunluğu gribal semptomlar. Acil servislere başvuru oranlarında yüzde 50 oranında bir artış var. Ancak bu başvurular da coronavirus ve diğer virüslere bağlı başvuru oranı çok düşük. Yoğunluk gribal enfeksiyon dediğimiz influenza başvuruları. Halsizlik, ateş, hapşırma, öksürük belirtileri ile başvuranlarda yoğun artış gözlemliyoruz" dedi.

MASKE UYARISI

Kapalı ortamlarda maske uyarısında bulunan Uzm. Dr. Yenal Karakoç, "Yine toplu ortamlarda temasların azaltılması, ev, okul, iş yerlerinin düzenli havalandırılması, özellikle su ve sıvı tüketiminin artırılması, semptomları olanların diğer kişilerle temaslarını azaltmalarını ve istirahat etmelerini öneriyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların daha dikkatli olmalarını da öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Acillerde, hastalık izdihamı! Hastaneye başvuru oranlarında yüzde 50 artış
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