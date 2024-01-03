Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...

Reflü, göğsün orta bölgesine yanma ya da ağrı şeklinde görülebilir. Her yaş grubunda görülebilen bu rahatsızlık kimi zaman da ağza acı su ve yiyecek hissinin gelmesi şeklinde görülür.
Reflünün gece meydana gelmesi ise uykuya dalmanın yanı sıra uykudan uyanmaya da yol açar. Reflünün belirtilerini ortadan kaldırabilmek için sol tarafınıza dönerek uyuyabilirsiniz. Böylece rahat bir şekilde uyumayı sağlayabilirsiniz.
Bunun için reflünün meydana getirdiği belirtiyi hissettiğiniz zaman 10 dakika boyunca sol tarafınıza dönük bir biçimde yatın, etkili bir biçimde reflünün belirtilerini ortadan kaldırabilirsiniz.
Bu biçimde uyumak; gastroözofageal reflü tehlikesinin azalmasında rol oynar. Böylece mide ekşimesi ve hazımsızlık sorunlarına karşı da iyi gelir.
Yapılan araştırmalara göre, sağ tarafa doğru uyuyan gastroözofageal reflü hastalığına sahip kişilerin daha fazla miktarda atak geçirdikleri ve belirtilerinin daha uzun süre boyunca yaşandığı sonucuna ulaşıldı.
Bu sebeple mide ekşimesi gibi bir problemden şikayetçiyseniz sol tarafınıza dönük olarak uyumak, daha faydalı olabilir ve horlama sorununa karşı iyi gelebilir.
Ancak bu şekilde uyumak, kalp ritminde değişikliklerin meydana gelmesine yol açabilir. Kalp hareket ederek sıkışabilir ve aradan süre geçtikçe kalpte sorunların oluşmasına neden olabilir.
REFLÜDEN KURTULMANIN BİR DİĞER YÖNTEMİ DE…
Sırtüstü uyumak, omurganın doğal bir biçimde hizalanmasını sağlayacağını için bel ağrısına karşı destek olur.
Başınızı kaldırarak yastığa koymak, mukusun boşalmasını sağlar ve asit reflünün azalmasını sağlar.
Bu şekilde yatmak bölgede meydana gelen baskıyı ortadan kaldırarak sinüs ağrısını azaltacağı için burun tıkanmasının azalmasına da yardımcı olur.
Ayrıca sırtüstü uyumak, cildinizin daha genç görünmesinde etkili olur.
Bu biçimde uyumak yastık tarafından yüzünüzün ezilmesinin önüne geçeceği için kırışıkların da önlenmesinde rol oynar.
Fakat sırtüstü uyumak, horlamanın kötü bir hal almasına neden olabilir.