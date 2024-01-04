Sağlık deposu muz kalbi koruyor

ABD'liHealth sitesi dünyada en çok yetiştirilen tropik meyvelerden biri olan muzun sağlığa faydalarına yer verdi. Potasyum, magnezyum, lif, folat, B6 ve C vitamini bakımından zengin olan muz, kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını korumada yardımcı oluyor. İçerdiği lif sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağlayarak bağırsak hastalıklarına karşı savaşıyor. Sporcuların sık tükettiği muz, enerji veriyor ve kas fonksiyonlarını güçlendiriyor. Ruh hâli, bilişsel işlev ve uyku düzenine olumlu etki sağlıyor. Öte yandan aşırı muz tüketimi konusunda uyaran uzmanlar diyetisyene danışılması konusunda uyarıyor.