Soğuk hava kalbinizi etkilemesin! İşte kalbinizi korumanın yolları...

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akpınar, kalbi korumanın 5 yolunu şu şekilde sıraladı:

1-GRİP VE ZATÜRREYE KARŞI TEDBİRİNİZİ ALIN

İnsan metabolizması bir bütün halinde çalışıyor ve hastalıklar birbirini tetikleyebiliyor. Kış aylarında ise grip ve zatürre gibi hastalıkların görülme sıklığı arttığından bu hastalıklar kalp hastaları için üzücü sonuçlara zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle kardiyovasküler hastalıkları olanların grip ve zatürre aşılarını zamanında yaptırmaları riskin azaltılması açısından büyük önem kazanıyor.

2-İLAÇLARINIZI ALMAYI AKSATMAYIN

Kış aylarında hava şartları nedeni ile fiziksel aktivitenin azalması ve bunun yanında istenmeyen kilo alımı kan basıncında yükselmeye neden olabiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, halsizlik, nefes darlığı, burun kanaması, kalp ritminde düzensizlik gibi işaretler hipertansiyon belirtileri arasında yer alıyor. Bu nedenle hipertansiyon problemi olan bireylerin özellikle kış aylarında kan basıncını düzenli olarak ölçmeyi alışkanlık haline getirmeleri ve doktorlarının verdiği ilaçları aksatmadan kullanmaları gerekiyor.

3-SIKI GİYİNİN

Soğuk havalarda dışarı çıkarken tek bir kalın kıyafet yerine birkaç kat giyinmek gerekiyor. Çünkü bu şekilde giyinmek vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor. Ayrıca göğsün ön bölgesine soğuk havanın doğrudan gelmesini engellemek için ceketin önünü kapalı tutmak da faydalı oluyor. Bunların yanı sıra baş bölgesi vücut ısısının hızlıca kaybedildiği bölgelerden biri olduğundan sokağa çıkarken şapka takmak ve ağızdan değil burundan nefes almak da soğuktan korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

4-DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Soğuk havalardan korunayım derken egzersiz yapmayı tamamen bırakmayın. Dışarıda yapılacak egzersizlerin yerine evde yapılabilecekleri tercih edin. Örneğin yürüyüş bandında her gün 30 ila 45 dakika arası düzenli olarak tempolu şekilde yürüyün. Bunun yanı sıra güneşli ve ılık havalarda saat 11 ila 14 saatleri arasında, uygun şekilde giyinmek şartı ile dışarıya çıkın ve yine hafif tempolu yürüyüşler gerçekleştirin. Bu şekilde kış aylarında artan depresyon riski nedeniyle yükseliş gösteren stres hormonlarının kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp hastalıklarını tetiklemesinin de önüne geçmiş olursunuz.

5-TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKETİN

Kalp sağlığının korunması ve desteklenmesi için dengeli ve çeşitliliği olan bir beslenme şekli gerekiyor. Bu sebeple özellikle taze kış sebze ve meyvelerine sofranızda bol miktarda yer verin, haftada 2 gün fırında veya buğulama yöntemi ile pişirilmiş balık tüketmeye özen gösterin. Yemeklerinizde doymuş ve trans yağ kullanmayın, şekerden uzak durun. Ayrıca yemeklerinize tuz atmaktan da kaçının. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için C vitamini açısından zengin, turunçgiller ile bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek besinler tüketin ve bol miktarda su için.