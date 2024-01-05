Gözlük değiştirmek diyabet habercisi

Türk Oftalmoloji Derneği Tıbbi Retina Birimi Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurten Ünlü, ülkemizde diyabetin (şeker hastalığı) önemli bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Avrupa'da en yüksek diyabet görülen ülkeler arasında yer alıyor" dedi. Prof. Dr. Ünlü, diyabetin göz açısından sinsi bir hastalık olduğunu belirterek "Gözün önden arkaya pek çok yapısını etkiliyor. Erken yaşta kataraktta yol açabiliyor. Göz sağlığı için de sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi artırmak çok önemli. Diyabet önemli bir toplumsal sağlık sorunu, toplumun yüzde 15'inde diyabet görülüyor" dedi.Obezitenin artmasının, kötü beslenme ve fiziksel aktivitelerin azalmasının da diyabeti artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, şunları söyledi: "Kontrolsüz diyabette hastanın gözlük dereceleri hızla değişebiliyor. Yüksek miyopiye gidiş olabilir. Hasta 3-4 ayda gözlüğünü değiştirme ihtiyacı duyuyorsa mutlaka şekerini kontrol etmesi gerekiyor. Diyabet hiç bulgu vermeden gözde belirtiler yapabiliyor." Gözden diyabet tanısı bile koyabildiklerini söyleyen Prof. Dr. Ünlü, "Normal göz muayenesine geldiğinde göz bebeğini büyüterek gözün arkasına baktığımızda diyabete ait bulgular olup, hastaya 'Senin şekerin var mı' dediğimizde hasta bunun farkında bile olmayabiliyor. Bu hastaları dahiliyeye yönlendirdiğimizde diyabet tanısı konulabiliyor. Şekere bağlı retinopati sinsi olduğu için son aşamada görmeyi azaltmadan da bulgu verebiliyor" dedi.Günümüzde diyabetten kaynaklı göz hastalıklarının tedavisinde önemli gelişmeler olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Ünlü, "Eskiden sadece lazer tedavileri yapılıyordu ve amaç mevcuttaki görmenin korunması şeklindeydi. Ancak şimdi gözün içine enjeksiyon şeklinde iğne tedavileri yapılıyor. Bunlarla görmeyi koruduğumuz, hatta görme keskinliklerini artırdığımız, önemli sayıda hasta var" dedi."Diyabet,makula ödemine yol açtığında, artık biz aktif olarak gözün içine enjeksiyon tedavileri yaparak, gerekirse beraberinde lazer tedavileriyle bu görme kayıplarını önleyebiliyoruz" diyen Prof. Dr. Ünlü, şu uyarılarda bulundu: "Diyabetin iyi kontrol edilmesi çok önemli. Beraberinde hastanın hipertansiyonu olabilir, lipitleri yüksek olabilir. Onun da kontrolü yine çok önemli. Diyabet vücudumuzda böbreklerimizden, damarlarımıza, gözümüze, sinirlerimize kadar pek çok organı tutan bir hastalık. Dikkatli olmalıyız. Göz sağlığı için sağlıklı beslenmek, diyetine uymak, dahiliye doktoruna düzenli gitmek, ilaçlarını ayarlamak, fiziksel aktivitesini iyi yapmak ve hiçbir şikayeti olmasa dahi mutlaka senede bir göz muayenesine gitmek gerekiyor."PROF. Dr. Ünlü, diyabetin bazen gözde kanamalar yapabildiğini dile getirerek, "Bu tür durumların tedavisinde cerrahi ile oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Gözün arkasında diyabetik retinopati ve görme noktasında makula ödemi olduğunda görme ciddi şekilde azalıyor" dedi.