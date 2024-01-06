Asabiyetinizin nedeni susuzluk olabilir

Kış aylarında su tüketiminde azalma görülebiliyor. Ancak, sağlıklı bir yaşam sürmek için en temel ihtiyaçlardan biri yeterli su tüketimi. Yeterli su tüketimi, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması ve metabolik artıkların vücuttan atılması için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada, temiz, güvenilir ve sağlıklı su tüketiminin gereğine dikkat çeken Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müfit Zeki Karagülle, sağlıklı bir yaşam sürmek ve hastalıklardan korunmak için doğal kaynak ve doğal mineralli suların tüketilmesini öneriyor. İstanbul Üniversitesi Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu. Bu bölümün aynısı İtalya ve İspanya'da var. Bölümün uzmanlarından olan Prof. Dr. Karagülle, su tüketimiyle ilgili önemli bilgiler verdi.İçme amacıyla kullanılan suların mutlaka ulusal ve uluslararası geçerliliği olan sağlık ve hijyen standart ve koşullarına uygun olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karagülle, şunları söyledi: "Farklı yöntemlerle arıtılarak elde edilen suların tüketilmesi düşünüldüğü gibi güvenli ve sağlıklı olmayabilir. Hatta mineral eksikliği başta olmak üzere bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Son yıllarda ülkemizde ileri su arıtma teknolojilerine, örneğin ters ozmosa dayanan arıtma teknolojileri ile şebeke sularının ev ya da işyerlerinde arıtılıp içme suyu olarak kullanılması öne çıkıyor. Bu yöntemle arıtılarak elde edilen sular, aynı zamanda mineralleri de uzaklaştırılmış 'demineralize' (mineralsiz) su haline geliyor." Bir içme suyunun sağlık riski taşımaması, başka bir deyişle insan sağlığına zarar vermemesi, en başta iki temel nitelik taşımasına bağlı olduğunu da belirten Prof. Dr. Karagülle, şu bilgileri verdi: "Bunlardan ilki, suyun bakteriyolojik olarak temiz yani hijyenik olması, ikincisi ise kimyasal yönden sağlıklı ve risksiz olmasıdır. Bu nedenle tüketicilerin içme suyu olarak öncelikle doğal ve dengeli mineral içeriği olan, mikrobik ve kimyasal kirleticilerden korunmuş yeraltı su kaynaklarından elde edilen, sağlık otoritelerince denetlenen güvenli ve sağlıklı koşullarda üretilip tüketime sunulan doğal mineralli ve doğal kaynak sularını tercih etmeleri, sağlıkları açısından en faydalı tutum olacaktır."YETERLİ ve düzenli su tüketiminin, sağlıklı bir yaşantının vazgeçilmez koşulları arasında bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karagülle, "Hem yazın hem de kışın içilen her bir fincan kahve ve bir bardak çay için bir bardak fazladan su içilmesi gerekiyor. Özellikle kışın dışarıda geçirilen zamanlarda hava soğuk olduğundan solunumla fazladan su kaybedilir. Çünkü solunan havanın ısıtılması ve nemlendirilmesi gerekir" dedi.KIŞIN yeterli su içilmemesinin, ciltte ve dudaklarda kurumaya, çatlamalara ve bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Karagülle, şöyle dedi: "Üşüme hissinin yaşandığı soğuk kış aylarında kişiler, su ihtiyacını gidermede daha çok çay ve kahve gibi kafein içeren sıcak içeceklere yöneliyor. Bu tür içecekler vücuttan fazladan su atılmasına neden olmanın yanında su tüketiminin unutulmasına da neden olabiliyor. Kış aylarında da yetişkin erkeklerin günlük ortalama 2,5 litre, kadınların 2,2 litre su içmesi gerekir."Dr. Karagülle, öte yandan insanların kışın daha fazla kapalı ve sıcak iç ortamlarda bulunma eğiliminde olduklarından, binalardaki nemi az kuru havanın da su kaybına yol açtığına söyledi. Prof. Dr. Karagülle, "Böyle bir durumda yeterli su içilmemesi; ciltte ve dudaklarda kuruma ve çatlamalarla kendini belli edebilir. Yeterli su alınamamasına (dehidrasyon) bağlı baş ağrısı, bitkinlik ve sinirlilik gibi bir dizi semptom ve belirtiler ortaya çıkabilir" dedi.