El bileğindeki ağrılara dikkat!

Karmaşık bir yapıya sahip olan el bileği, bu nedenle yaralanmalardan daha fazla etkileniyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga, travmaların dışında el bileğinden ağrıyla kendini gösterebilen birçok sorunun olduğunu belirterek, el bileğinde ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgiler verdi. Op. Dr. Yonga, "Elin hareketlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemli bir role sahip olan el bileğinde ağrı gelişmesi sık rastlanan eklem sorunlarından biri. Uzun süre bilgisayar başında çalışmak zorunda kalanlar, spor yapanlar ya da tekrarlayan bilek hareketleri gerektiren bir işle uğraşan kişiler, bilek ağrısı açısından potansiyel riskli grupta yer alıyor. Bazı hastalıklar da yanlış egzersizler ve travma ile el bileğinde ağrı olarak ortaya çıkabiliyor" dedi."El bileğinin anatomik yapısı, bir dizi kemik, bağ, tendon ve sinirden oluşur" diyen Op. Dr. Yonga, şunları söyledi: "Bu yapılar, el bileğinin dayanıklılığını sağlar ve çeşitli hareketlere izin verir. Ancak, bu karmaşıklık aynı zamanda yaralanmalara karşı hassas olma potansiyelini de artırabilir. El bileği yaralanmaları, düşme, çarpma, tekrarlayan hareketler, kırıklar veya burkulmalar gibi çeşitli etkenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Koruyucu önlemler almak ve uygun ergonomiye dikkat etmek, el bileği yaralanmalarını azaltabilir. Özellikle riskli aktiviteler sırasında koruyucu ekipman kullanımı ve tekrarlayan hareketlerin dikkatli bir şekilde yapılması önemlidir."Op. Dr. Yonga, el bileğindeki ağrılarla ilgili zamanında hekime başvurmanın önemine işaret ederek, "Ağrının zemininde görünenden daha ciddi sorunlar olabilir. Ağrıyı ihmal etmek, kendi kendine teşhis ve tedavi yapmaya çalışmak, ağrılı hareketleri sürdürmek, ağrı kesicileri aşırı kullanmak, ağrıya rağmen hareketleri zorlamak ve doktora geç gitmek, hastaların en sık yaptığı hatalar arasında yer alıyor" dedi.Travmalardan bağımsız olarak bazı hastalıkların da bilekte ağrıya neden olabildiğini söyleyen Op. Dr. Yonga, bu hastalıkları şöyle sıraladı: "El bileğindeki tendonların iltihaplanması, median sinirin sıkışması, baş parmak tarafındaki tendonların iltihaplanması, el bileğindeki bağların gerilmesi veya yırtılması, el bileğindeki tendon veya eklem kapsülündeki sıvı dolu keseciklerin oluşması, el bileği kemiklerinin kırılması veya burkulması, ürik asidin eklemlerde birikmesi; el bileği rahatsızlıklarından en sık görülenleridir."Elbileğindeki ağrının karakterinin altta yatan sorunu belirlemede önemli bir ipucu sağladığını söyleyen Op. Dr. Yonga, şunlara dikkat çekti: "Keskin-ani başlangıç gösteren ağrılar; kırık, burkulma bağ yaralanması veya akut travma ile oluşabilirken, düzgün ve yavaş başlayan ağrılar; kronik aşırı kullanıma bağlı tendinitlerde görülebilir. Ağrının gece uykudan uyandırması, hastanın ellerini sallama ihtiyacı hissetmesi, elinden bardak-tabak gibi nesneleri güç kaybına bağlı sık düşürmeye başlaması bize karpal tünel sendromunu düşündürmektedir. Ağrıya eşlik eden şişlik oluşumu ise ganglion veya diğer yumuşak doku kitlelerinde karşımıza çıkabilmektedir. El bileğindeki ağrılar ihmal edildiğinde farklı sorunlara neden olabilir. Zaman kaybetmeden ortopedi uzmanına başvurulmalıdır."KİŞİNİN bileğinin ince veya kalın yapıda olmasının el bileğinde yaşanabilecek sorunlar açısından risk oluşturabileceğini söyleyen Op. Dr. Yonga, "İnce bir bilek genellikle daha az yumuşak dokuya sahiptir. Bu da kemiklerin ve diğer yapıların dış etkenlere karşı daha zayıf olmasına yol açabilir. İnce bileklerde tendonlar ve bağlar, daha belirgin olabilir ve bu da bu yapıların dış etmenlere karşı daha hassas hale gelmesine neden olabilir. Unutulmamalıdır ki, bilek yapısı sadece bilek sorunlarının tek belirleyicisi değildir. Aktivite seviyeleri, yaş, genel sağlık durumu, egzersiz alışkanlıkları ve iş koşulları gibi bir dizi faktör de etkili olabilir"dedi.